Anyagiakkal is motiválták a felzárkóztató oktatási program résztvevőit

Volt, aki az analfabetizmus terhét tette le, volt, aki munkahelyet talált, de ha csak közösséget – melyben célokat kapott – akkor sem nevezhető eredménytelennek azoknak a pedagógusoknak a munkája, akik az iskolát korán elhagyó gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket oktatták a Real projekt keretében. A hároméves lefutású pályázatot a Hargita és Kovászna megyei tanfelügyelőségek közösen vitték végig, most pedig a kihívásokról és eredményekről beszéltek.

Bodor Tünde 2024. január 24., 21:062024. január 24., 21:06

Glodeanu Cristinel, Hargita megye főtanfelügyelő-helyettese projektmenedzserként számolt be a „második esély” típusú, európai uniós finanszírozású program részleteiről. A két megye tanfelügyelősége 2002-ban közösen pályázott az iskolázatlanság miatt hátrányos helyzetbe került fiatalok és felnőttek oktatásához szükséges anyagiakra. Ez eleve igen komplex feladat volt, közbejött azonban a pandémia, mely igencsak megnehezítette a dolgukat.

A konkrét munka 2021 októberétől 2023 decemberéig zajlott: tíz Hargita és kilenc Kovászna megyei iskola kapcsolódott be a programba,

többek között Székelykeresztúrról, Székelyudvarhelyről, Siménfalváról, Nagygalambfalváról, Kászonaltízről, de Bodzafordulóról, Sepsiszentgyörgyről, Gelencéről, Uzonból, Zaboláról és Kőröspatakról is.

Fotó: REAL - A doua sansa/Facebook

A két megyében, a Pedagógusok Háza szakembereinek segítségével első lépésben 526 oktató kapott módszertani felkészítést, ők pedig összesen 620 személyt tanítottak, akiknek életkora 12 és 64 év között volt.

A felnőttek közül a 25-42 év közötti korosztályból azokat fogadták be a programba, akiknek munkahelyük is volt, de szép számmal jelentkeztek 45-64 év közöttiek is.

A résztvevők többsége nő volt. A célcsoportba tartozókat – nagy százalékban romákat – nem volt elég a tanulás előnyeivel kecsegtetni, anyagilag is motiválták őket az iskolába való visszatérésre,

többek között minden félév elvégzése után (ami egy iskolai tanévnek felel meg) 500 lejt kaptak, de különböző iskolán kívüli tevékenységeket és versenyeket is szerveztek számukra, melyeken 300-500 lejes prémiumokat kaptak a legjobbak.

Ugyanakkor tanszereket tartalmazó hátizsákot, higiéniai és ruhacsomagot is kapott minden iskolába járó. Az oktatók számára is több juttatást biztosítottak, de a résztvevő iskoláknak is jutott egy-egy laptop, fényképezőgép, iskolabútorzat, fogyóanyagok és sportszerek.

Sok gyakorlati tevékenységgel tették vonzóvá az iskolát a projekt keretén belül Fotó: REAL - A doua sansa/Facebook

A kedvezményezettek között voltak olyanok, akik sosem jártak iskolába, vagy ha jártak is valamikor, sosem végeztek el egy elemi osztályt sem (Zaboláról 25 ilyen személy jelentkezett egy csoportba), így már

az is jelentős eredmény volt, ha egyesek be tudták fejezni elemi tanulmányaikat, míg mások a kötelező tíz osztályt is elvégezték így, egyesek pedig szakképesítési diplomát is kaptak a tanulmányaik és a gyakorlati időszak elvégzése után.

Sokaknak jelentett nagy erőfeszítést az óralátogatás, mert munka után ültek be a padokba. Előfordult, hogy a szülők és gyermekeik együtt jártak az órákra, vagy fiatal anya a csecsemőjével jelent meg az iskolában. Az sem volt egyedi élethelyzet, hogy

a harmadik osztályt végző anya harmadikos leányával együtt végezte otthon a házi feladatokat.

Az oktatók, koordinátorok mindenkinek a helyzetét követték, személyre szóló beavatkozási tervet készítettek, de megyénként három szakember pályaválasztási tanácsadást is tartott a résztvevőknek. Hirdetés A projekt során azt is megtudhatták a kedvezményezettek, hogy az iskola lehet más is, mint amit ők annak idején maguk mögött hagytak –

nagyon sok iskolán kívüli tevékenységbe is bevonták őket, gasztronómiai, kézműves, szabadidős és sporttevékenységeket szerveztek számukra.

Fotó: REAL - A doua sansa/Facebook

Mint Bartolf Hedwigtől megtudtuk, a nehézségek mellett sok elégtételt is kaptak: ilyen volt például az is, amikor egy parajdi nő elújságolta, hogy

a hivatalokban már nem az ujjával kell aláírnia a papírokat, amelyek tartalmát az eddigiekkel ellentétben már meg is érti.

A résztvevők több más apró sikerélményüket is megosztották oktatóikkal. A projekt végén elmondható, hogy a célcsoportból – amelyből legtöbben már több mint négy éve elhagyták az iskolát –

a 392-es célszámot túllépve 454 személyt sikerült valamelyik oktatási szint elérésére motiválni: Kovászna megyében 170-en végezték el az elemi tagozatot, a tíz osztályt pedig 44-en.