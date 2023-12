A térség kulturális életének fontos helyszínévé tennék a Henter-kúriát

Lezárulhatott végre a hosszas és akadályokkal teli projekt, a csíkszentimrei Henter-kúria felújítása, miután az önkormányzat az utolsó számlát is ki tudta fizetni a kivitelező cégnek egy tízéves futamidejű bankhitelből.

– hangsúlyozta Kencse Előd polgármester, és ugyanezt emelte ki Fülöp Kinga alpolgármester is, aki elmondta, sokszor a holtpontokról mozdította el egy-egy újságcikk, médiamegjelenés a projektet.

Többek között a sajtónak köszönhető az is, hogy jelentkezett kivitelező cég, miután többször sikertelenül hirdették meg a közbeszerzést a munkálatra. A Székelyhon is végigkövette az akkor még romos állapotban lévő udvarház rendbetételének történetét, többször beszámolva arról, hogy milyen akadályok gördültek a megvalósítás elé.

ugyanis az önkormányzatnak a kormány megszorításai miatt nem áll módjában új munkaerőt alkalmazni. Kencse Előd ezzel kapcsolatban elmondta, abban is gondolkodnak, hogy a jövőben egy egyesülettel, civil szervezettel kötnek szerződést az épület működtetésére. Jelenleg 10 lejt kérnek el belépőre. Már több csoportot is fogadtak, és volt már három nagyobb szabású kulturális rendezvényük, amióta megtartották októberben a több mint 300 éves barokk stílusú udvarház nyitóünnepségét.

Az udvarház iskolai csoportok fogadására is alkalmas, például az Iskola másként, vagy az iskolai zöld hét programok részeként. A gyermekek ugyanis a mesterségek szobájában az asztalos-, a kovács-, és szövésmesterségbe nyerhetnek betekintést, ki is próbálhatják azokat, és kisfilmeket is megtekinthetnek a moziteremben a hagyományos csíkszentimrei mesteremberek munkájáról.