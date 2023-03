1848 üzenete: nincs lehetetlen!

Párhuzamot vonva napjaink eseményeivel és jelenlegi helyzetünkkel, bátran kijelentem, hogy ez a két pont ma is időszerű. Sokszor tapasztaljuk, hogy jogainkért, értékeinkért még a törvény adta keretek között is harcolnunk kell. Látjuk, hogy bizonyos törvények sajátos módon vannak értelmezve, amelyek sokszor kényelmetlen helyzetbe hoznak minket, nem egyszer érnek minket megkülönböztető döntések, helyzetek. Tehát, kedves polgárok, elöljárók, a harc nem fejeződött be ma sem, továbbra is kell küzdeni, csak most más módszerekkel. Ezt a harcot pedig közösen kell vívjuk.