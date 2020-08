Romániában küzdenek a legtöbben plusz kilókkal Európában

Noha az elhízásnak számos egészségügyi kockázata van, az egészségtelen, mozgáshiányos életmód miatt évről évre nő a plusz kilókkal küzdők száma világszerte és Romániában egyaránt: az Eurostat legfrissebb adatai szerint Európában nálunk él a legtöbb túlsúlyos felnőtt. A szakemberek szerint ennek társadalmi és életmódbeli okai is vannak.

A hazai lakosság több mint 60 százaléka túlsúlyos. Számos kockázatot rejtő probléma

Az Európai Unióban a felnőttek több mint fele, 52 százaléka túlsúlyos – derül ki az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat legfrissebb, 2017-es adatokon alapuló jelentéséből. A kutatást a testtömegindex (BMI) figyelembevételével állították össze, amit úgy határoznak meg, hogy a testtömeget elosztják a méterben megadott magasság négyzetével. Ha a BMI 18,5 és 25 között van, normál testsúlyról beszélünk, 25 fölött túlsúlyról, 30 fölött pedig elhízásról.

HIRDETÉS

Pótolni a mulasztásokat

Az Eurostat adatai szerint 2014-ben Romániában még „csak” a felnőtt lakosság 55,8 százaléka volt túlsúlyos (9. hely Európában) és 9,4 százaléka elhízott. Három évvel később azonban a túlsúllyal élők aránya 62,9 százalékra nőtt, amivel az első helyre lépett elő az ország a tagállamok között, az elhízottaké pedig 10,4 százalékra, ami kedvező értéknek számít ugyan, de

összességében a kutatás szerint 2017-ben Romániában élt a legtöbb túlsúlyos felnőtt Európában (25 fölötti BMI).

A növekvő értékeknek társadalmi és életmódbeli okai is vannak Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője szerint. Mint érdeklődésünkre elmondta, a túlsúly az első lépés az elhízás felé, és számos kutatás bizonyítja, hogy ez a probléma egyre korábban jelentkezik, amihez az is hozzájárul, hogy az iskoláskorú gyerekek az egészségtelen táplálkozás mellett egyre kevesebbet mozognak. „Nálunk a szemléletmód is más, ha valaki netán lefogy, már egyből azt kérdezik tőle, hogy beteg?

A közgondolkodásban a kövér ember számít ideálisnak, főként vidéken a sovány embert nem is tartják egészségesnek, ehhez pedig az is hozzákapcsolódik, hogy a kisgyereket egyfolytában etetjük

– sorolta a helyi anomáliákat a szakember. Magyarázatként hozzáfűzte: a hazai lakosság a kommunizmus idején sokat éhezett, így amint hozzáférhetővé váltak a különböző termékek,

az emberek késztetést éreztek arra, hogy saját magukat és a gyerekeiket is ellássák minden földi jóval.

„Pótolni kívánták azt, ami kimaradt, ez a reakció pedig valahol érhető, de ez a testsúly-gyarapodáson meg is mutatkozott, hiszen a fölöslegesen bevitt kalóriák lerakódnak, főként akkor, ha nincs mozgás, amivel elégetnénk ezeket.

A különböző élelmiszeripari termékek és nassolnivalók ráadásul egyre finomabbak, rafináltabbak, de az előállításuk során nagy mennyiségű zsírt és cukrot használnak, így a túlzott fogyasztásuk súlygyarapodáshoz vezet, ahogy az alkohol is, ami szintén elterjedt a vidékünkön

– hangsúlyozta Tar Gyöngyi.