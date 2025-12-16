/ Téli sportok

Szibériában, Krasznojarszkban elkezdődött a sítájfutók 22. világbajnoksága. A megmérettetést a 2019-es téli Universiádé főpróbájának is tekintik a szervezők.
Iskoláskorú gyermekek álltak rajthoz a Gyergyói Sportegylet által szervezett alpesi sí versenyen a Bucsinon.
Közzétették a román ifjúsági alpesisí-bajnokság második versenyszámának, az óriásműlesiklásnak eredményeit. A Bucegi-hegység Prahova-völgyi részén, az azugai Cazacu-pályán megtartott versenyen újra jól szerepelt a csíkszeredai Tóth Krisztina.
Harmincnegyedik alkalommal rendezték meg vasárnap a Pro Familia családi síversenyt. A Madarasi Hargitán ragyogó időben húsz család hetvenhárom versenyzője állt rajthoz.
Újabb bajnoki címet szereztek a csíkszeredai Tóth lányok alpesi síben. Egy héttel ezelőtt arról számoltunk be, hogy Tóth Krisztina felállhatott a dobogó tetejére a 18 év alattiak műlesiklásában is.
Kiváló eredményeket értek el – ismét – a Gyergyói ISK sífutói. A Predeálon megrendezett ifjúsági országos bajnokságon szombaton és vasárnap újabb három aranyat, három ezüstöt és egy bronzot tettek a korábbi kollekciójuk mellé.
Jó és nagyon jó – így értékeli Jánosi Béla, a Gyergyószentmikósi ISK vezetője a sífutók ifjúsági bajnokságának első két napján elért eredményeket. A gyergyóiak három aranyat, két ezüstöt, egy bronzot és több dobogóhoz közeli helyezést értek el.
A Bucegi-hegység Prahova-völgyi részén, az azugai Cazacu-pályán tartották meg a román ifjúsági alpesisí-bajnokság első versenyszámát, a műlesiklást.
Nyolc éremmel tértek haza a Gyergyószentmiklósi ISK alpesi sízői az ifjúsági és felnőtt országos bajnokságról. Az Azugán megrendezett viadal egyedüli szépséghibája, hogy arany nem került a kollekcióba, de így is szépen csillog a gyűjtemény.
Összesen 11 aranyérmet és még számos további dobogós helyezést értek el a Gyergyószentmiklósi ISK sífutói a hétvégén lezajlott országos versenyen, melyen a csíkszeredai sportolók is ügyeskedtek.
Brassó volt a házigazdája a román ifjúsági műkorcsolya-bajnokságnak, amely egyben válogató is volt.
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.
Négy csíki sílövő állt rajthoz a szlovákiai Cerpatakon (Brezno-Osrblie) zajló ifjúsági biatlon-világbajnokság hétvégi versenyszámaiban, a sprint- és az üldözőpróbákban.
Kiváló eredménnyel kezdte meg szereplését a szlovákiai Cerpatakon (Brezno-Osrblie) zajló ifjúsági biatlon-világbajnokságon a csíkdelnei Gegő Hunor.
Kiss Attila csomafalvi származású óradnai papnak több mint hobbija a kutyaszánhajtás, hiszen világbajnok lett e sportágban.
A Bucsin-tetőn rendezte meg a Gyergyószentmiklósi ISK kedden a Gyergyó Kupa elnevezésű hagyományos sífutóversenyét.
Három helyszínen, négy versenyen indultak a gyergyószentmiklósi alpesi sízők az elmúlt időszakban.
Máramaros megyében, a Superski Cavnic pályán rendezték meg a hét első napjaiban a Gutin-kupával díjazott alpesi síversenyt, amelyen szép eredményeket értek el a kis csíki sízők.
Elkezdődött az ifjúsági sílövő-világbajnokság a szlovákiai Cerpatakon (Brezno-Osrblie). Márton Enikő és Hajdú Tímea a középmezőnyben végzett, Potyó Katalin nem tudta befejezni az első versenyszámot.