/ Téli sportok

2017. március 03., péntek

Bővült a gyergyóiak éremgyűjteménye

Jó és nagyon jó – így értékeli Jánosi Béla, a Gyergyószentmikósi ISK vezetője a sífutók ifjúsági bajnokságának első két napján elért eredményeket. A gyergyóiak három aranyat, két ezüstöt, egy bronzot és több dobogóhoz közeli helyezést értek el.