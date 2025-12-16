/ Téli sportok

szekelyhon szekelyhon

Négy csíkszeredai a sítájfutó-világbajnokságon

Szibériában, Krasznojarszkban elkezdődött a sítájfutók 22. világbajnoksága. A megmérettetést a 2019-es téli Universiádé főpróbájának is tekintik a szervezők.

Közel százan síztek a Sportegylet Kupán

Iskoláskorú gyermekek álltak rajthoz a Gyergyói Sportegylet által szervezett alpesi sí versenyen a Bucsinon.

2017. március 08., szerda

2017. március 08., szerda

Tóth Krisztina újabb érmei

Közzétették a román ifjúsági alpesisí-bajnokság második versenyszámának, az óriásműlesiklásnak eredményeit. A Bucegi-hegység Prahova-völgyi részén, az azugai Cazacu-pályán megtartott versenyen újra jól szerepelt a csíkszeredai Tóth Krisztina.

2017. március 08., szerda

2017. március 07., kedd

Remek hangulat volt a családi síversenyen

Harmincnegyedik alkalommal rendezték meg vasárnap a Pro Familia családi síversenyt. A Madarasi Hargitán ragyogó időben húsz család hetvenhárom versenyzője állt rajthoz.

2017. március 07., kedd

2017. március 06., hétfő

Tóth Emese bajnoki címe műlesiklásban

Újabb bajnoki címet szereztek a csíkszeredai Tóth lányok alpesi síben. Egy héttel ezelőtt arról számoltunk be, hogy Tóth Krisztina felállhatott a dobogó tetejére a 18 év alattiak műlesiklásában is.

2017. március 06., hétfő

2017. március 05., vasárnap

Továbbra is a Gyergyói ISK a legjobb sífutásban

Kiváló eredményeket értek el – ismét – a Gyergyói ISK sífutói. A Predeálon megrendezett ifjúsági országos bajnokságon szombaton és vasárnap újabb három aranyat, három ezüstöt és egy bronzot tettek a korábbi kollekciójuk mellé. 

2017. március 05., vasárnap

2017. március 03., péntek

Bővült a gyergyóiak éremgyűjteménye

Jó és nagyon jó – így értékeli Jánosi Béla, a Gyergyószentmikósi ISK vezetője a sífutók ifjúsági bajnokságának első két napján elért eredményeket. A gyergyóiak három aranyat, két ezüstöt, egy bronzot és több dobogóhoz közeli helyezést értek el.

2017. március 03., péntek

2017. március 01., szerda

Tóth Krisztina kitűnően szlalomozott

A Bucegi-hegység Prahova-völgyi részén, az azugai Cazacu-pályán tartották meg a román ifjúsági alpesisí-bajnokság első versenyszámát, a műlesiklást.

2017. március 01., szerda

2017. február 28., kedd

Síversenyeken remekeltek a gyergyóiak

Nyolc éremmel tértek haza a Gyergyószentmiklósi ISK alpesi sízői az ifjúsági és felnőtt országos bajnokságról. Az Azugán megrendezett viadal egyedüli szépséghibája, hogy arany nem került a kollekcióba, de így is szépen csillog a gyűjtemény.

2017. február 28., kedd

2017. február 28., kedd

Aranyeső a sportiskolások országos döntőjén

Összesen 11 aranyérmet és még számos további dobogós helyezést értek el a Gyergyószentmiklósi ISK sífutói a hétvégén lezajlott országos versenyen, melyen a csíkszeredai sportolók is ügyeskedtek.

2017. február 28., kedd

2017. február 27., hétfő

Kenéz Zselyke ezüstérmes

Brassó volt a házigazdája a román ifjúsági műkorcsolya-bajnokságnak, amely egyben válogató is volt.

2017. február 27., hétfő

2017. február 26., vasárnap

Jól üldöztek a fiatal csíki biatlonisták

Négy csíki sílövő állt rajthoz a szlovákiai Cerpatakon (Brezno-Osrblie) zajló ifjúsági biatlon-világbajnokság hétvégi versenyszámaiban, a sprint- és az üldözőpróbákban.

2017. február 26., vasárnap

2017. február 23., csütörtök

Gegő Hunor 11. lett a vébén

Kiváló eredménnyel kezdte meg szereplését a szlovákiai Cerpatakon (Brezno-Osrblie) zajló ifjúsági biatlon-világbajnokságon a csíkdelnei Gegő Hunor.

2017. február 23., csütörtök

2017. február 23., csütörtök

Világbajnok a csomafalvi származású pap

Kiss Attila csomafalvi származású óradnai papnak több mint hobbija a kutyaszánhajtás, hiszen világbajnok lett e sportágban.

2017. február 23., csütörtök

2017. február 23., csütörtök

Hetven felettiek is teljesítették a távot

A Bucsin-tetőn rendezte meg a Gyergyószentmiklósi ISK kedden a Gyergyó Kupa elnevezésű hagyományos sífutóversenyét.

2017. február 23., csütörtök

2017. február 23., csütörtök

Négy versenyen is síztek a gyergyóiak

Három helyszínen, négy versenyen indultak a gyergyószentmiklósi alpesi sízők az elmúlt időszakban.

2017. február 23., csütörtök

2017. február 23., csütörtök

Második lett a Tanulók Klubja

Máramaros megyében, a Superski Cavnic pályán rendezték meg a hét első napjaiban a Gutin-kupával díjazott alpesi síversenyt, amelyen szép eredményeket értek el a kis csíki sízők.

2017. február 23., csütörtök

2017. február 22., szerda

Márton Enikő volt a legjobb a csíkiak közül

Elkezdődött az ifjúsági sílövő-világbajnokság a szlovákiai Cerpatakon (Brezno-Osrblie). Márton Enikő és Hajdú Tímea a középmezőnyben végzett, Potyó Katalin nem tudta befejezni az első versenyszámot.

2017. február 22., szerda

