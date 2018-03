Van, hogy elszabadul a pokol, és ráhívják a rendőrséget a lakásfelújítóra

Fúrás, vésés. Éket verhet a jószomszédi viszonyba egy zajos lakásátalakítás • Fotó: Veres Nándor

Valószínűleg minden tömbházlakóval előfordult már, hogy zavarta, esetleg feldühítette a szomszéd lakásból áthallatszó kalapálás, fúrás, hiszen a közös válaszfalak miatt már egy könyvespolc felfüggesztése is nézeteltéréshez vezethet, ha az akkor történik, amikor a szomszéd pihenne. Van azonban ennél sokkal rosszabb is: amikor úgy alakul, hogy a tulajdonosok sorra kezdenek lakásfelújításba.

Az elmúlt másfél évben szünet nélkül dolgoztak valamelyik lakásban, ez idő alatt tizenegy vagy tizenkét lakást újítottak vagy alakítottak át, ugyanis új lakók költöztek ezekbe

– kezdett panaszába egy lapunknak nyilatkozó felső Bethlen-negyedi lakó. Elmondta, volt, hogy a nappali csendórára vonatkozó szabályozást sem tartotta be a kivitelező – valószínűleg szorította a határidő, vagy alkalmazottai munkaprogramja miatt nem volt tekintettel az előírásra –, így előfordult, hogy reggeltől estig megállás nélkül dolgoztak.

A falak vésése a legidegtépőbb

„A kábelek elvezetésére van korszerű megoldás is, műanyag kábelcsatornákat lehet rögzíteni a falra, de mégis inkább kivésték a betonfalakat. Ez annyira erős zajjal jár, hogy egy alkalommal azt hittem, már a fölöttem lakó szomszédnál is dolgoznak, pedig három emelettel feljebb vésték a falat” – elevenítette fel az egyik esetet a nő. Ő otthon dolgozik, így a munkavégzésben is zavarták az egymást érő lakásfelújítások, egyik szomszédja viszont idegileg teljesen kimerült, mert állandóan éjszakai műszakban dolgozik, és csak nappal pihenhetett volna, de a zaj miatt nem tudott.

Elszakadt nála a cérna, dührohamot kapott, mire a felújítást végző lakó kihívta a rendőrséget, és a férfit megbilincselve elvitték

a hatóság alkalmazottai, a zajos munkálatok pedig folytatódtak – mesélte a panaszos.

Egy lapunknak nyilatkozó másik panaszos története szerint náluk a cementpadlót kezdte el vésni ütvefúróval a fölöttük lakó. Nem tudni, mi okból, ő azt mondta, ki akarja egyenesíteni. Hiába egyeztettek vele több alkalommal is a munkavégzés idejéről, ezt sosem tartotta be – mesélte.

Közvetítői szerepet vállal a rendőrség

Noha az elmúlt két hónapban nem érkezett ilyen jellegű bejelentés, az egység megalakulása óta sok csendzavarásra vonatkozó panaszt kaptak, és ezek egy részének a lakásfelújítások, -átalakítások voltak az okai – mondta el érdeklődésünkre Katona Lóránt, a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség aligazgatója.

„Vannak olyan panaszok, hogy hétvégén végzik a munkálatokat, esetleg vasárnap is, mert akkor van ideje a cégnek, vagy este késői órákig dolgoznak. Olyan is volt, hogy este tizenegyig. Sok munkát bevállalnak bizonyos cégek, és próbálják úgy csinálni, hogy rövid időn belül be tudják fejezni” – sorolta a problémákat, hozzáfűzve, hogy főként a fúrások, kalapálások zavarják a lakókat. Ezekben az esetekben úgy járnak el, hogy

felszólítják a kivitelezőt, tartsa be a csendórákra vonatkozó törvényt, és a munkálatokkal kapcsolatban próbáljanak megegyezésre jutni a lakószövetséggel vagy a tömbházfelelőssel,

hogy ne legyen újabb nézeteltérés. „A helyi rendőrség, amennyiben lehet, nem a büntetést választja, hanem a megbeszélést.

A problémák nagy része elkerülhető volna, ha beszélnének egymással, így a helyi rendőrség ilyenkor mediátori szerepet vállal, hogy közös nevezőre jussanak.

Sokszor ennyin múlik, és így a problémát rövid időn belül tudjuk is orvosolni” – fogalmazott Katona.

Tettlegességre ugyan még nem került sor, de volt már rá példa, hogy két szomszéd között nagyon elmérgesedett a viszony a zajos lakásfelújítás miatt. Akkor egy harmadik lakó hívta ki a helyi rendőrség munkatársait, akiknek sikerült megértetniük a felekkel, hogy a megegyezés célravezetőbb a veszekedésnél – említett egy rendhagyóbb esetet.

A csendzavarás ára



A vonatkozó előírásokkal kapcsolatban megtudtuk, az 1991/61-es törvény rendelkezik a csendórák idejéről, és ez általános érvényű, a helyi tanácshatározatok csak kiegészíthetik, nem írhatják felül. A jogszabály szerint este tíz órától reggel nyolcig tilos bármilyen eszközzel vagy hangoskodással megzavarni a csendet, továbbá hasonló előírás vonatkozik a 13 és 14 óra közötti időszakra. Van azonban egy általánosabb előírás is az említett törvényben: ebben a cikkelyben nincs leszögezve a csendzavarásra vonatkozó tiltás ideje, így ha valakit zavar valamilyen zaj, akkor erre a passzusra hivatkozva bármikor bejelentést tehet a rendőrségen – hívta fel a figyelmet Katona Lóránt. A bírságokat illetően arról tájékoztatott, hogy a csendórák figyelmen kívül hagyásáért 500-tól 1500 lejig terjedő pénzbírság róható ki, az általános csendzavarásért kiszabható büntetés értéke pedig 200-tól 1000 lejig terjed.

Amikor működik a kommunikáció

Van olyan lakónegyed is, ahol működik a kommunikáció a lakók között, így hatósági közbelépés és csendzavarásra vonatkozó panaszok nélkül érnek véget a lakásfelújítások. „Hozzánk még nem érkeztek ilyen panaszok. Se a tömbházból, ahol lakom, se máshonnan. Megoldják egymás között,

szoktak kifüggeszteni papírt a lakásfelújításról, a zaj miatt elnézést kérve a szomszédoktól.

Van olyan tömbház is, ahol nem írják ki, ott biztosan szóban tájékoztatják a szomszédokat. Szerintem illik is ezt megbeszélni velük. Sorban mindenki átalakít ezt, azt, mert muszáj fejleszteni, de a törvény által előírt csendórákat be kell tartani. Nálunk általában be is tartják” – közölte érdeklődésünkre Szolga Tibor, a Bethlen-negyedi 5-ös számú lakástulajdonosi társulás elnöke. Elmondta azt is, hogy a negyed tömbházaiban a törvény által megszabott csendórák időpontja ki van függesztve, de ezeket az időszakokat véleménye szerint akár növelni is lehet, ha erről a társulás közgyűlése határozatot fogad el.