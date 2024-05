Hétfőn még meleg lesz, keddtől csapadékosra vált az időjárás, szerdától pedig lehűlés várható

Változékony időjárásra számíthatunk az előttünk álló héten a Digi24 által ismertetett előrejelzés szerint. Míg hétfőn a hőmérséklet az ország déli részében akár a 28 Celsius-fokot is elérheti, addig helyenként záporokra, zivatarokra is lehet számítani az ország északi és keleti részén, beleértve a székelyföldi megyéket is.