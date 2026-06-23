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Új választható tantárgyat vezetnek be a középiskolásoknak: a térinformatikát

Képünk illusztráció • Fotó: Pexels

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

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Megjelent a Hivatalos Közlönyben a középiskolások új opcionális tantárgya, a térinformatika (GIS) tanterve – közölte kedden az oktatási minisztérium.

Székelyhon

2026. június 23., 11:482026. június 23., 11:48

2026. június 23., 11:542026. június 23., 11:54

A tárca tájékoztatása szerint a tantárgy a földrajz és az informatika határterületén helyezkedik el, de érinti többek között

  • a környezetvédelmet,

  • a várostervezést,

  • a közlekedést,

  • a turizmust,

  • a kulturális örökség védelmét,

  • a kockázatkezelést,

  • a fenntarthatóságot

  • vagy a helyi gazdaságot is.

Az új tantárgyat a 9-12. osztályos diákok választhatják, humán és reál tagozaton egyaránt, szakiránytól függetlenül.

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A térinformatikát heti egy órában oktatják, egy teljes tanéven át – ismerteti az Agerpres.

„A GIS olyan választható tantárgy, amelyben a térkép laboratóriummá válik, a mobiltelefon felfedezőeszközzé, a helyi közösségről gyűjtött adatok pedig a megoldások kiindulópontjává.

Idézet
A tantárgy azoknak a diákoknak szól, akik szeretnének gyakorlatias módon tanulni, modern technológiákat használni és jobban megismerni a saját lakóhelyüket és környezetüket”

– áll a minisztérium közleményében.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Oktatás
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