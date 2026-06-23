Új választható tantárgyat vezetnek be a középiskolásoknak: a térinformatikát

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Megjelent a Hivatalos Közlönyben a középiskolások új opcionális tantárgya, a térinformatika (GIS) tanterve – közölte kedden az oktatási minisztérium.
2026. június 23., 11:482026. június 23., 11:48
2026. június 23., 11:542026. június 23., 11:54
A tárca tájékoztatása szerint a tantárgy a földrajz és az informatika határterületén helyezkedik el, de érinti többek között
a környezetvédelmet,
a várostervezést,
a közlekedést,
a turizmust,
a kulturális örökség védelmét,
a kockázatkezelést,
a fenntarthatóságot
vagy a helyi gazdaságot is.
Az új tantárgyat a 9-12. osztályos diákok választhatják, humán és reál tagozaton egyaránt, szakiránytól függetlenül.
A térinformatikát heti egy órában oktatják, egy teljes tanéven át – ismerteti az Agerpres.
„A GIS olyan választható tantárgy, amelyben a térkép laboratóriummá válik, a mobiltelefon felfedezőeszközzé, a helyi közösségről gyűjtött adatok pedig a megoldások kiindulópontjává.
– áll a minisztérium közleményében.
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