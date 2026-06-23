Új választható tantárgyat vezetnek be a középiskolásoknak: a térinformatikát

Megjelent a Hivatalos Közlönyben a középiskolások új opcionális tantárgya, a térinformatika (GIS) tanterve – közölte kedden az oktatási minisztérium.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A tárca tájékoztatása szerint a tantárgy a földrajz és az informatika határterületén helyezkedik el, de érinti többek között

a környezetvédelmet,

a várostervezést,

a közlekedést,

a turizmust,

a kulturális örökség védelmét,

a kockázatkezelést,

a fenntarthatóságot

vagy a helyi gazdaságot is.

Az új tantárgyat a 9-12. osztályos diákok választhatják, humán és reál tagozaton egyaránt, szakiránytól függetlenül.

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A térinformatikát heti egy órában oktatják, egy teljes tanéven át – ismerteti az Agerpres.

„A GIS olyan választható tantárgy, amelyben a térkép laboratóriummá válik, a mobiltelefon felfedezőeszközzé, a helyi közösségről gyűjtött adatok pedig a megoldások kiindulópontjává.