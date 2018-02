Új ifjúsági lakások építéséhez vásárolnának területet

Területvásárlás lehetőségéről tárgyal a csíkszeredai önkormányzat annak érdekében, hogy az Országos Lakásügynökség (ANL) újabb tömbházakat építhessen – döntöttek a városatyák a pénteki tanácsülésen. Csíkszereda Általános Rendezési Tervéhez (PUG) is készülnek a szükséges módosítások.

• Fotó: Gecse Noémi

A februári rendes ülés napirendi pontjai előtt Marius Țepeluș önkormányzati képviselő jelezte,

a megyeszékhely általános rendezési tervének érvénytelenítése óta sokan kifogásolják, hogy építkezési engedélyek csak övezeti rendezési terv alapján adhatók ki, és szeretnék tudni, mikor változhat meg ez a helyzet.

Válaszában Szőke Domokos alpolgármester rámutatott, a belügyminisztériumi jóváhagyás hiánya miatt jogerősen elveszített per után a minisztérium által kért módosítások előkészítése folyamatban van, márciusban az önkormányzati szakbizottságok elé kerülhet a tervezet. Ennek elfogadása után kérhetik a belügyminisztérium jóváhagyását. A belügyi tárca a Hunyadi János utcában 5 hektáros területtel rendelkezik, és ennek speciális övezetté történő átminősítését kéri – ott a csendőrség székhelyet és kiképzőközpontot szándékszik építeni.

Elfogadta a testület egy csíkszeredai belterület esetleges megvásárlását előirányzó tanulmányt, és az erre vonatkozó tárgyalások megkezdését. A terület az Országos Lakásügynökség (ANL) által a Pacsirta sétányon épített tömbházakhoz közel, a város keleti szélén található – itt korábban sertés- és tyúkólak tucatjai álltak, ezeket viszont néhány éve a tulajdonos felszólítására lebontották.

Füleki Zoltán alpolgármester közölte, ahhoz, hogy az ANL további ifjúsági lakásokat tudjon építeni, a városnak területtel kell rendelkeznie. A felajánlást a tulajdonos tette, a vásárlásról egy, önkormányzati képviselőkből álló bizottság tárgyalhat. A tanulmány szerint 10–12 ezer négyzetméternyi területre lenne szükség 5–10 közötti ANL-tömbház, és/vagy 2–4 szociális lakásoknak helyet adó társasház építéséhez,

egy négyzetméternyi telekért legtöbb 69 lejt fizetne a város.

Megkezdődhet a Pacsirta sétány egy része, a főutcát a Nárcisz sétánnyal összekötő szakasz rendezésének előkészítése, miután a képviselők támogatták az erre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elfogadását. Ahogy már beszámoltunk, garázsbontások után új parkolókat alakítanak ki 42 férőhellyel, a járda és az úttest is új burkolatot kap, lesz zöldövezet, és készül egy játszótér is. A most elfogadott tanulmány 1,99 millió lejre becsüli a beruházás értékét, áfával együtt, a kivitelezési időt pedig 4 hónapban jelölte meg. A tervek elkészítésére és a kivitelezésre ezután írnak ki közbeszerzési eljárást.

Emléktábla Erőss Zsoltnak



Elfogadták a pénteki ülésen a megyeszékhely önkormányzati tulajdonú cégei, a Goscom Rt, a Harvíz Rt., a Csíki Trans Kft., a Csíki Fürdők Kft., és az Eco-Csík Kft. idei költségvetéseit is. Határoztak a márciusi kulturális programok támogatásáról, ezek közül az 1848–49-es magyar szabadságharcra emlékező március 15-ei csíkszeredai ünnepségek megszervezését 20 ezer lejjel támogatja a város. Ugyanakkor Erőss Zsolt, a tragikus körülmények között elhunyt csíkszeredai hegymászó születésének 50. évfordulója tiszteletére emléktáblát helyeznek el a nevét viselő sportcsarnok falán, ennek költsége 5000 lej.