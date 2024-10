Október a látás hónapja, ennek alkalmából pedig az Elit Optika október 25-én egész napos programot szervezett, hogy felhívja a figyelmet a látásmegőrzés és a látásunk körüli tudatosság fontosságára is.

Az esemény csúcspontja az Iskola Alapítvány jóvoltából a Magyar Ügyek Házában megtartott izgalmas kerekasztal-beszélgetés volt. Dr. Marc Tiberiu szemész főorvos a leggyakoribb szembetegségekről beszélt, és ismertette a csíkszeredai műtőben végzett ambuláns műtéti eljárásokat, amelyek közül a szürkehályog-műtétek, különböző retina problémák műtétei a leggyakoribbak. Örömmel számolt be arról, hogy már több mint 100 sikeres műtétet hajtottak végre a csíkszeredai rendelőben, amelynek további fejlesztése is folyamatban van, hogy minden beteg a lehető legmagasabb színvonalú ellátásban részesülhessen.

Csíkszeredában, a Piac utca 7. szám alatti székhelyükön megtartott nyílt napon az érdeklődők nemcsak betekintést nyerhettek a szemüvegkészítés folyamataiba, hanem megismerkedhettek a fejformára szabott Yuniku szemüvegekkel, és lehetőségük volt íriszfotózáson is részt venni.

Dr. Marc kifejtette a rendszeres látásvizsgálat jelentőségét és hangsúlyozta, hogy a látásproblémák, fénytörési hibák, az Elit Optika optometristái által kiválóan korrigálhatók, a szemüveg elrendelését ezek a szakemberek kell végezzék, és végzik is nagy szakértelemmel, így marad ideje az orvosnak a patológiás esetekre. Az orvosnak célja a tudatosság növelése, különösen, hogy sok szembetegség és akár a látásvesztés is megelőzhető rendszeres szűrővizsgálatokkal, amelyek már gyermekkorban fontosak, és felnőttkorban évente vagy legalább kétévente javasoltak, még szemüveget nem viselők esetében is.

Demeter Borbála, az Elit Optika tulajdonosa és optometristája köszönetét fejezte ki a páciensek bizalmáért és pozitív hozzáállásáért. Ő is kiemelte, mennyire lényeges, hogy az optometrista alaposan megismerje a páciens életvitelét, így teljesen személyre szabott szemüveget ajánlhat. A nagyáruházakban elérhető, nagyítóként működő olvasószemüvegek kapcsán elmondta, hogy azok akár ronthatják is a látást, míg az optometrista szakember által felírt szemüveg megkönnyíti az életünket, növeli a szellemi teljesítményünket.