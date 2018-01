Új csendőrségi központ épülhet Csíkszeredában, csak még nem tudni, hogy mikor

Vitatott a városszéli üres terület besorolása (a képen jobbról). Építkezne a csendőrség • Fotó: Farkas Tamás

A Hargita Megyei Csendőr-felügyelőség a Belügyminisztérium tulajdonában levő, és a csendőrség által ügykezelt 5 hektáros csíkszeredai területen

többfunkciós beruházás elindítását tervezi, amely irodaépületeket, a gépjárművek számára szükséges garázsokat, fedett lőteret, és különleges, kiképzésre és gyakorlásra alkalmas létesítményeket is magába foglal

– tájékoztatott érdeklődésünkre Gheorghe Suciu. A Hargita Megyei Csendőr-felügyelőség szóvivője ugyanakkor azt is közölte,

mivel Csíkszereda általános rendezési tervének (PUG) elkészítésekor ezt a telket nem speciális-, hanem zöldövezetként jelölték meg, a beruházás számára egyelőre nem készült terv.

Ezért még nem lehet tudni, hogy milyen méretű épületek készülhetnek, de azt sem, hogy mikor kezdődhet el az építkezés, és mennyi lesz ennek költsége.

Elmaradt a besorolás

A szóvivő a terület speciálissá nyilvánítása kapcsán a Pénzügyminisztérium 2014-ből származó 668-as számú rendeletére hivatkozott. Az említett rendelet az állami tulajdonú ingatlanok, földterületek leltárba vételéről rendelkezik, mellékleteiben megjelölve a speciális területek besorolását is. Az említett kategóriák alapján ez az 5 hektáros telek az ország védelmi szükségletei miatt kapta ezt a minősítést. Suciu fontosnak tartotta megjegyezni azt is, hogy a Hargita Megyei Csendőr-felügyelőség még 2010. július 2-án (a PUG elfogadása előtt több mint két évvel) a polgármesteri hivatalnak, illetve az általános rendezési tervet készítő cégnek is átiratban jelezte, hogy az említett terület a nyilvántartásokban a területrendezésre és urbanisztikára vonatkozó 2001. évi 350-es számú törvény és más jogszabályok szerint speciális besorolásúként szerepel – az átirathoz a telekkönyvi kivonatot is mellékelték, amely bizonyítja az ügykezelés jogát.

Magánterületből lett az államé

Mint ismert, a Belügyminisztérium bírósági eljárás során kérte Csíkszereda általános rendezési tervének érvénytelenítését,

a Bukaresti Törvényszék pedig azzal az indokkal semmisítette meg a PUG elfogadásáról szóló önkormányzati képviselő-testületi határozatot, hogy hiányzott a dokumentáció belügyminisztériumi jóváhagyása.

Az elsőfokú ítélet ellen benyújtott fellebbezést a Bukaresti Ítélőtábla elutasította, így az jogerőre emelkedett, és az általános rendezési terv egy éve nem érvényes.

A csíkszeredai rádiótorony és a Kalász lakótelepi temető közelében fekvő 5 hektáros terület, amelyet az államosításkor magánszemélyektől vettek el, és akiket más parcellákkal kártalanítottak, 1996 augusztusáig volt az akkor állami tulajdonban lévő Agroprodcom Rt-é.

Azon év augusztusában jelent meg a 684-es számú kormányhatározat, amelyet Nicolae Văcăroiu miniszterelnök írt alá, és Nicolae Constantinescu pénzügyminiszter, illetve Doru Ioan Tărăcilă belügyminiszter ellenjegyeztek.

A határozat a területet állami köztulajdonná nyilvánította, és térítésmentesen a Belügyminisztérium ügykezelésébe adta.

A csíkszeredai városvezetés 2008-ban kérte, hogy a telket vegyék ki az állami köztulajdonból, de ezt elutasították.