Székelykeresztúri Petőfi-legendát elevenítenek fel Székelyudvarhelyen

nem tudni, hogy Bálint egyszerűen reklámfogásból tette-e a kijelentését, de tény, hogy ezzel akkora hírnévre tett szert, hogy napjainkban is azon gondolkodnak a településen lakók, hogy róla nevezzék el a helyi múzeumot.

Dósa Zoltán, aki az előadás dramaturgiájáért, ugyanakkor a történethez kapcsolható korabeli emlékiratok – újságcikkek, anekdoták stb. – felkutatásáért felelt, kijelentette, szívesen csatlakozott a munkához, hiszen szereti azokat a „nagy történeteket, amelyek kise emberekről szólnak.” Munkája során szerzett tapasztalataira alapozva közölte, Bálint Dani egy mókás, jó üzletember, aki egyben hírhedt nőcsábász és mecénás is volt.

Az említett sírt ugyanakkor jelenleg is fel lehet keresni a helyi timafalvi temetőben.

László Csaba rámutatott, az előadás műfaja egy úgynevezett színdarabos bál – persze nem ennek megfelelően felöltözve kell érkezzen a közönség –, amelyben zenei, táncos, szöveg- és mozizáshoz köthető elemek (ezért például László Barna felel) is megjelennek. A cél az, hogy az embereket minél inkább visszaröpítsék az 1849-től kezdődő korokba. Az alkotók kifejező jeleneteket ígérnek.

„Valójában egy igazán életszagú történetről van szó, amelyben benne van egy kisváros minden nyavalyája a felemelő jellegétől egészen az intrikákig, politikai csatározásokig, egymásra mutogatásokig, anekdotákig stb.” – magyarázta Dósa. Ő szerkesztette egyébként az előadás különleges szórólapját is, amely valójában egy kis újság Székely Szitakötő címmel. Az ebben szereplő korabeli cikkekből és egyéb írásokból többet megtudhatunk Bálint Dani személyéről és a korabeli történésekről.

Csütörtöki bemutató



Orendi István, az Udvarhely Néptáncműhely vezetője elmondta, az előadás bemutatója február 23-án, csütörtökön este hét órától lesz a székelyudvarhelyi művelődési házban. A felnőttjegyek ára 25 lej, míg a gyerekek és a nyugdíjasok kedvezményben részesülnek. Az előadást pénteken is megismétlik ugyanebben az időpontban, de tervezik, hogy a későbbiekben is játsszák még Székelyudvarhelyen, ugyanakkor más településeken is.