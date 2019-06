Székelyföldre egységként tekintünk

Potápi Árpád János nagyon gyakran jár Erdélybe, különösen Székelyföldre • Fotó: Novotni Adél

– Noha már hetek óta túl vagyunk az EP-választásokon, Ön hogyan értékeli a választások eredményét?

– Mindenképpen fontos és eredményes kihíváson vagyunk túl. A magyarországi rendkívül jó eredmények mellett az is nagyon fontos, hogy a Kárpát-medence majdnem minden magyarlakta régiója képviselethez juthatott az Európai Parlamentben. Nagyon örülünk, hogy a romániai magyarságnak is lesz két képviselője az EP-ben, az elnyert mandátumhoz ezúton is szeretnék gratulálni Winkler Gyulának és Vincze Lórántnak. Sajnálatos, hogy Szlovákiában az ottani magyarságnak nem sikerült átlépnie a bejutási küszöböt, de hiszem, hogy az erős magyar parlamenti csoport képes lesz az ő érdekeiket is képviselni az Európai Parlamentben.

– Az EP-választások óta Erdélyben sem voltak eseménytelenek a mindennapok. Mi a véleménye az úzvölgyi esetről?

– Úgy gondolom, ami a katonatemetőben történt, az példátlan és elfogadhatatlan. Nemcsak a törvények és kétoldalú megállapodások durva, erőszakos áthágása volt ez, hanem egy szent hely és elhunyt emberek, elhunyt katonák emlékének meggyalázása. Ez minden jóérzésű emberben felháborodást kelt. Az esetre Magyarország Kormánya természetesen azonnal reagált. Mi

a békés megoldásban vagyunk érdekeltek.

Azt szeretnénk, hogy szomszédokként egyetértésben, egymás múltját és kultúráját tisztelve tudjunk élni egymás mellett. Mint Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is fogalmazott, bízunk abban, hogy a két ország honvédelmi minisztériuma minél előbb megkezdi a konzultációt a kétoldalú és nemzetközi kötelezettségeknek megfelelő rend helyreállítása érdekében.

– Tapasztaljuk, hogy egyre jelentősebb a határon túli magyarok támogatása. Mi változott a magyar támogatáspolitikában például a 2010 előtti rendszerhez képest? Milyen stratégiai célok határozzák meg a jelenlegi támogatáspolitikát?

– A magyar gazdaság egyre jobb teljesítményének köszönhetően jelentősen nőttek a nemzetépítésre fordítható források. Az elmúlt időszakban – összhangban a magyar kormányzat 2018–2022-es időszakra megfogalmazott célkitűzéseivel – a nemzetpolitika középpontjában a külhoni magyarság identitásának megerősítése, a magyar családok támogatása és a határon túli magyar területek gazdasági megerősítése áll. Fontosnak tartom kiemelni a magyar oktatásra fordított támogatásokat, például a felsőoktatási intézmények támogatását vagy épp a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programunkat, de

a tartós eredménnyel járó fordulatot a középtávú gazdaságfejlesztési programjaink jelenthetik.

A Magyar Kormány nagyszabású gazdaságfejlesztési programjai elsőként a Vajdaságban indultak, ezt követte Kárpátalja, majd a többi külhoni magyar régió. Székelyföldre nemrég terjesztettük ki. Fontos nézőpontváltást jelent, hogy Székelyföldre egységes régióként tekintünk, így – reményeink szerint – sokkal hatékonyabbá válhatnak a gazdaságélénkítő támogatásaink. A Nemzetpolitikai Államtitkárság folyamatos kapcsolatban van a külhoni magyar közösségekkel, fontos, hogy felmérjük az igényeket és eszerint tudjunk támogatást nyújtani. A kifizetések technikai megvalósításában továbbra is háttérintézményünk, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. van segítségünkre, amelynek feladata, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárságon megszületett szakmai döntések alapján folyósítsa a támogatásokat.