Semmilyen szinten nem éri meg feketén dolgozni és dolgoztatni

Kétkezi munkás. A legtöbben a nyugdíjkorhatár elérésekor döbbennek rá a feketemunka hátrányaira • Fotó: Barabás Ákos

Mindannyian tudjuk, mit jelent maga a fogalom, mit takar hétköznapi értelmezésben, hiszen gyakran találkozunk közvetve vagy közvetlenül ezzel a jelenséggel.

Mi számít feketemunkának?

A törvény megfogalmazása szerint

feketemunkának számít, amikor a munkáltató úgy foglalkoztat alkalmazottakat, hogy mellőzi a hivatalos formaságokat, amelyek ezzel járnak: nem köt munkaszerződést, nem fizeti az államnak az alkalmazott utáni járulékokat, nem fizet adót, a bérek kifizetése fizetési jegyzék kiállítása nélkül történik.

A feketemunka gyakorlatban való megnyilvánulásának leggyakrabban előforduló formái a következők: a munkaadó és az alkalmazott között létrejön egy szóbeli egyezség, munkaszerződés aláírása nélkül, ezáltal

az alkalmazottnak gyakorlatilag nincsenek jogai, amikkel adott esetben élni tudna;

a próbaidőre szóló munkaszerződés hiánya; bizonyos munkálatok, szolgáltatások magánszemélyekkel való elvégeztetése szerződéskötés nélkül; napszámosok, szezonmunkások, inasok törvénytelen foglalkoztatása.

Mivel szembesülnek?

Most nézzünk néhány olyan elemet, amellyel szembesülnek azok, akik feketén dolgoznak. A be nem jelentett munka több síkon is bizonytalanságot szül a munkavállaló szempontjából: szakmai fejlődés lehetőségének hiánya, szociális háttér hiánya.

Leggyakrabban azzal a ténnyel kell szembesülniük hasonló helyzetben, hogy az elvégzett munkáért bizonytalan időpontokban és rendszertelenül kapják meg bérüket, gyakorlatilag ez az alkalmazó jóindulatára van bízva.

Sokszor megesik, hogy ígéret ugyan van a kifizetésre, de annak időpontja mindig tolódik valami „hirtelen közbejött” esemény miatt.

A munkaadó kihasználhatja úgy is az alkalmazottat, hogy nem tartja be a munkaidőre, szabadságra vonatkozó szabályokat, felmondási idő nélkül egyik napról a másikra az utcára teheti.

A munkavállaló hasonló helyzetben tehetetlen, nincs hová fordulnia panasszal, ugyanis őt is felelősség terheli feketemunka vállalása esetén, tehát az adott kárral maradhat.