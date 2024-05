Pusztuló egykori határőrlaktanyák Úzvölgyében

és mint látni fogjuk, ez a volt laktanyák jelenlegi helyzetéhez is nagyban hozzájárult. 1968-ban ugyanis Úzvölgye települést Hargita megyéhez tartozóként jelölte meg a vonatkozó törvény, de 1972-ben és később, 1985-ben a két megye kataszteri hivatalai már arról „egyeztek meg”, hogy Úzvölgye Bákó megye része, és ennek megfelelően készítették el a kataszteri nyilvántartást is.

Nemcsak a megfelelő mosdók, illemhelyek hiányoztak, de nehézségekbe ütközött az áramellátás is, amit generátorokkal biztosítottak. „Fénykorában” a tábor 250 személy elszállásolását is biztosítani tudta.

Összecsukták a dossziét

Csíkszentmárton számára nem volt közömbös az egykori kaszárnyák sorsa, a község több ízben is igyekezett a határviták mentén megszerezni, tulajdonába venni a haditemető mellett ezeket az ingatlanokat is. Mivel az 1990-es években lehetőség volt elkészíteni a közigazgatási egységek közvagyonának listáit, és ezeket törvényesíteni, a község a temetőt és az ingatlanokat is bevette ebbe a közvagyonba, ahogy ez a 2001. évi 1351-es számú, majd az ezt kiegészítő és módosító 2010. évi 299-es számú kormányhatározatokban is megjelenik.

Hirdetés

Csakhogy a helyzet ennél bonyolultabb volt, ahogy ezt Gergely András korábbi csíkszentmártoni polgármester elmondta. Tőle tudjuk, hogy a község kezdetben igyekezett minden közterületet, ingatlant bevenni a közvagyonába, aztán később kiderült, hogy ez nem minden esetben volt jogszerű. A volt laktanyák esetében azért, mert ezek az Ifjúsági és Sportminisztérium közvagyonában szerepeltek, így ki kellett venni a helyi közvagyonból.