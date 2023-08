Öt utca felújítása kezdődik el Székelyudvarhelyen, forgalomkorlátozásokra kell számítani

Lukács István, a munkálatokat elnyerő konzorcium képviselője, az ING Service munkatársa jelezte: várják még a rendőrségi engedélyeket, de szeptember elején a Bethlenfalvi úton is el szeretnék kezdeni a munkálatokat, ami számos forgalomkorlátozással fog járni. Már folyamatban vannak az előkészületek, például az anyagok megrendelése, hogy mihamarabb elkezdődhessen a kivitelezés. Ezt ugyanakkor még akadályozni fogják a betervezett vízvezetékcserék is. Hangsúlyozta, nemcsak az új útburkolat leterítése során, hanem a teljes munkafolyamat idején kell számítani forgalomkorlátozásokra az érintett utcákban. Jakab közölte,

Gálfi kijelentette, a cél az, hogy ha nehézkesen is, de lehessen közlekedni Székelyudvarhelyen a munkálatok idején, nem szeretnék, ha megbénulna a forgalom.

Jakab arra is kitért, hogy a két mobilitási projekt részeként összesen nyolc elektromos buszt is vásárolnak majd – ezeknek a beszerzése megtörtént, év végéig meg is kéne érkezzenek a járművek.

Határidők, önrész

Jakab Attila újságírói kérdésre elmondta, hogy 2016-ban készült el a mobilitási tanulmány, ami előfeltétele volt a felújítás érdekében történő pályázásnak. Anyagi támogatást 2019-ben nyertek a megvalósításra, ezek után a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt tolódott mostanig a kivitelezés.