Negyven éve gyártják Egrestőn a mindennapi kenyeret

A rendszerváltás után a pékség licitre került, mi pedig megnyertük a tulajdonjogot. Igen ám, de nem tudtuk mi is az a privatizáció”

– vallotta be őszintén az alapító tulajdonos, aki az élesztőért például többször is Nagyváradra kellett hogy utazzon, a sütés utáni szállítást pedig autó híján lovas szekerekkel oldották meg. „A gyulakutai pékség volt a nagy konkurenciánk a régióban, de mivel mi finomabb kenyeret készítettünk, ezért a magánüzletek mind tőlünk akartak vásárolni” – emlékezett vissza Kabai Elek, akinek kliensei adtak hitet és erőt a pékség működtetéséhez.

2000-ig az Eldinél csak kenyeret sütöttek, azonban egyre többen kezdték el mondogatni Elek bácsinak, hogy jó volna az egyéb pékipari termékek piacára is betörni.

Elek bácsinak számtalan díjat ítéltek oda az évek során, ám mind közül a 2017-es Magyar Pékszövetség által kapott kitüntetésre a legbüszkébb. „Tisztán emlékszem rá, hogy novemberben Hévízre invitáltak minket egy pékszövetségi gyűlésre, ahol hatalmas meglepetésemre Nagy István agrárminiszter úr és Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke a pékszakma terén elért sikeres eredményekért életműdíjjal tüntetett ki. Ezért mind a mai napig köszönettel tartozom nekik” – mesélte el élete talán legnagyobb elismerését Kabai Elek. Kitüntetésekkel ugyanakkor a fiatal generáció is büszkélkedhet:

Ez idő tájt kezdett el bekapcsolódni a vállalkozás mindennapi aktív életébe Kabai Elek fia, Csaba is. „Bár már kisgyerekkoromtól folyamatosan sürögtem-forogtam a kenyerek között – és nagyon nagy előszeretettel fogyasztottam a kenyér durcát –, 2008 körülre tehető az az időszak, amikor kézzel fogható munkával is segíteni tudtam a vállalkozást” – mondta el a jelenleg marketingigazgatóként tevékenykedő beszélgetőpartnerünk. Csaba az évek során folyamatosan lépkedett előre a ranglétrán, a sikerek pedig erőt adtak neki a munkához. „Elcsépelt szöveg ugyan, de ami nem öl meg, az megerősít. Én pedig ezzel teljesen azonosulni tudok” – vallja Kabai Elek Csaba, aki immár kéz a kézben vezeti édesapjával a pékséget.

„Gyerekkoromtól tata mellett vagyok a pékségben, immár pedig bő két éve pékként tevékenykedem az Eldinél. Ez egy nagyon nehéz szakma, ahol folyamatosan éjszakázni kell, de én erre születtem, és ezt akarom csinálni” – állítja határozottan Attila, akinek munkásságát szemtelenül fiatal kora ellenére az országos szakma is elismerte.

310 munkatárs, 24 órás, folyamatos péktermékkészítés, 55 bolt 6 megyében, naponta 25 000 megsütött kenyér. Leírni és olvasni is nehéz mindezt, hát még menedzselni.

„Egrestő lakosságának java része nálunk dolgozik” – vette át a szót Kabai Elek Csaba, azonban az új csarnok megnyitása óta már Marosvásárhelyről és Erdőszentgyörgyről is toboroznak embereket, hiszen a kenyérgyár kinőtte a falut. A közigazgatásilag Bala­vásárhoz tartozó településen folyamatosan, három váltásban sütik a finomabbnál finomabb kenyereket és pékárukat, amelyek Maros megye mellett Hargita, Szeben, Kolozs, Fehér és a Beszterce-Naszód megyében is jelen vannak a boltok polcain.

Az 55 saját üzletünk mellett a nagy üzlethálózatokban – például Darina, Palas, Merkúr, Metro, Auchan, Kaufland, Profi, Carrefour és Penny Market – is megtalálhatóak termékeink, de a hosszan elálló árucikkekre Németországban, Olaszországban és Spanyolországban is van kereslet”

– folytatta a marketingigazgató, akinek szavai hallatán egyáltalán nem csodálkozunk azon, hogy havi szinten akár 450 tonna lisztet is felhasználnak a sütéshez.

Beszélgetésünk során az Eldi egy új iparág felé történő nyitásáról is értesültünk, amely nem más, mint a fagylaltgyártás. „A volt csoporttársaim vettek rá arra, hogy ebben a szektorban is vessük meg a lábunkat” – ismertette a fagylaltgyártás kezdeteit az Eldinél Kabai Elek Csaba, aki a szükséges adminisztratív teendők után a fagyigyártást átengedte unokaöccsének, Attilának.

– magyarázta Asztalos Attila, aki a klasszikus és gyümölcsös ízesítésű fagylaltok mellett folyamatosan kísérletezik új ízekkel is, illetve rövid távú célja – amely akár már az írás megjelenésekor valósággá válhat –, hogy tölcséres jégkrémmel is foglalkozzanak. „Mindemellett az a legfőbb célunk, hogy amit tata 40 évvel ezelőtt megkezdett, az a jövőben is legalább ilyen jól működjön” – mondta nagy egyetértésben Kabai Elek Csaba és Asztalos Attila, amelynél az alapító sem kívánhatna szebbet.