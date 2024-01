Miklós Edit: gratulálok és további sok sikert Csiszér Ivettnek

Amikor a kategóriák szerint mindenki a helyére került és a kiegészítések is megtörténtek, a kuratóriumi tagok a birtokukban levő információk alapján, és saját belátásuk szerint meghatározzák kategóriánként az első három díjazottat. Az első helyezett 3, a második 2, a harmadik helyezett 1 pontot kap. Abban az esetben, amikor a pontok összesítésénél két vagy akár három díjazottnál is azonos pontszám jön ki, a végleges rangsor felállításáig újabb szavazás történik”.

Kik döntöttek arról, hogy hogyan alakuljon ki a sorrend?

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy kik a tagjai Az év sportolója gála szakmai zsűrijének, kuratóriumának. Erre az alábbi választ kaptuk:

„Mielőtt arról beszélünk, hogy kik döntöttek, fontos elmondani hogyan indult útjára Az év sportolója gála. Csíkszeredában mindig is voltak kimagasló sportteljesítmények, számos olimpikonnal büszkélkedhetünk, és ezen teljesítmények elismeréseként érkezett javaslat a város elöljáróitól, hogy díjazzuk eredményes sportolóinkat. Ennek érdekében azt a felkérést kaptam, hogy hozzunk létre egy sportkuratóriumot, amelynek tagjai az aktuális évben elért sporteredményeket átbeszélik, elemzik, rangsorolják. A kuratóriumba a sport világában jártas, sporttal foglalkozó, és nem utolsó sorban sportszerető tagokat választottunk be, akik mindannyian saját érdekeiket figyelmen kívül hagyva reális döntéseket képesek hozni.”

A sportkuratórium tagjai:

Ábrahám Előd – sporttanácsadó, a SMAFTA alapítója;

Dr. Bachner István sportorvosi teendőket ellátó sürgősségi főorvos;

Darvas Attila – sportújságíró, a Polgármesteri Hivatal Kulturális, oktatásügyi, sport és ifjúsági osztályának munkatársa;

Dobos László – a Székelyhon sportújságírója;

Kopacz Gyula – a Hargita Népe sportújságírója;

Márton Simon – biatlon edző (volt szövetségi kapitány);

Miklós Edit – olimpikon;

Pál-Pál Előd – az MTVA sportriportere;

Roseti-Karikás Emőke – sport szakpszichológus;

Szép Zoltán – a Marosvásárhelyi Rádió sportriportere;

Szikszai Tamás – ügyvéd;

Tófalvi Éva – olimpikon, edző;

Trandafir Orbán Norbert – olimpikon, edző.

A fentebb felsorolt személyek nemcsak követői a csíki sportéletnek, hanem tevékenységükkel, munkájukkal jelentős mértékben hozzájárulnak a csíkszeredai sportélet fejlődéséhez.

Mi a helyzet Csiszér Ivett világbajnoki címével?

Kétségtelen, hogy a tavalyi esztendő kimagasló csíkszeredai sportteljesítménye Csiszér Ivett lovasíjász-világbajnoki címe. Ezt nemcsak a lovasíjász közösség gondolta így, hanem közéleti és politikai élet is: sorban álltak a politikusok, hogy a fiatal tehetséggel fényképet készíthessenek és azt a saját közösségi oldalukon megoszthassák – számolva a beérkező lájkok százait. Mindemellett a helyi és az anyagországi magyar sajtó is kiemelten foglalkozott az elért eredménnyel; a világbajnoki címről elsőként a Székelyhon és a Székely sport számolt be, majd szép lassan szinte az összes médiatermék interjút kért a kislánytól és edzőjétől, Lőrincz Rómeótól. Ennek apropóján arra voltunk kíváncsiak, hogy Miklós Edit szakmai meglátása szerint a lovasíjászatban világbajnokságot nyert Csiszér Ivett tavalyi teljesítménye milyen elismerést érdemelt volna Az év sportolója gálán.

korábban írtuk Székelyföldi a lovasíjászat női világbajnoka Sporttörténelmet írt Csiszér Ivett: a csíkszeredai lovasíjász megnyerte a magyarországi Kaposmérőn, a sportág bölcsőjében megrendezett világbajnokság női versenyszámát. Húsz év után először győzött vébén Magyarországon kívüli sportoló.

„A 2023-as Év sportolója gálán Csiszér Ivett különdíjban részesült, amivel én teljes mértékben egyetértek. Gratulálok és további sok sikert!” – zárta rövidre a választ levelében Miklós Edit.