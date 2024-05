Mi lesz a sóvidéki idegenforgalommal a bányabezárás miatt?

Nem estek kétségbe a turizmusból élő parajdiak a sóbánya múlt heti bezárása miatt, látják ugyanis, hogy a víz befolyásának a megszüntetésére irányuló munkálatok jól haladnak, még örülnek is annak, hogy egy évek óta fennálló problémát most végleg megoldanak – tudtuk meg Moldován Lászlótól, a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület elnökétől.

„Azt mondták, hogy a héten megoldódik a probléma, ezért bízunk benne, hogy most már hamarosan a bánya megnyitása is szóba jöhet. Ezt még hivatalosan nem jelentették be, de sikerült áthidalni a problémát. Mi nagyon reménykedünk, hogy a napokban vagy legkésőbb egy-két héten belül megnyílik ismét a sóbánya. Ez nagyon jó hír mindenkinek, mert végül is egy