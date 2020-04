Mennyire káros az ellenőrzött tarlóégetés?

Megközelítés kérdése. A gazdák szerint a száraz növényzet felégetése után hamarabb kizöldül a fű • Fotó: Erdély Bálint Előd

Igenis van haszna a bozótos, elszáradt, gyomokkal telített legelők és kaszálók ellenőrzött formában történő leégetésének, hiszen a keletkezett hamu táplálja a talajt, ugyanakkor ennek köszönhetően a friss fű is hamarabb kihajt – értett egyet ebben több általunk megkérdezett gazda. Ha időt szánunk, és szóba állunk idősebbekkel, többen is mesélnek arról, hogy régen tisztában voltak azzal, hogy ellenőrzött keretek között a tűz, azaz a tarlóégetés is serkenti a növények növekedését. Nyilván

mindennek az alapja az ellenőrzött tarlóégetés.

Bartalis Imre székelyudvarhelyi gazda portálunknak elmondta, hogy bár most már törvények tiltják, régen megszokottak voltak az ellenőrzött formában történő tarlóégetések. Őseink ugyanis így tisztították meg a szántókat, legelőket és kaszálókat, ha valamiért nem volt szükségük a szalmára vagy a szénára, esetleg idős koruk, betegség miatt nem tudtak elmenni kaszálni.

Sokkal jobb volt ez a módszer, mintha hagyták volna, hogy rajta maradjon a száraz, elburjánzott növényzet a földeken, amelyek a kártevők melegágyává váltak volna. Persze a bozótosokban, hamarabb is keletkezhetett tűz (akár egy eldobott üveg miatt is), amelynek terjedése megállíthatatlan lett volna a takarítatlan területeken. Ezt pedig el akarták kerülni. Persze akkor is tudta mindenki, hogy nem szeles, száraz időszakban kell tüzet gyújtani

– magyarázta. Az égetéseknek köszönhetően ugyanakkor a kártevőket is el lehetett pusztítani, így nem terjedtek a különböző betegségek. A tüzekben ráadásul elégtek a gyomnövények magvai, a hamuval táplált föld pedig sokkal jobb minőségű lett – véli. Azzal viszont egyetértett a gazda, hogy

néhány fontosabb állatfaj élőhelyében is kár keletkezett, ami senkinek nem vált hasznára.

A jelenlegi helyzetet elemezve úgy látja, hogy a sok tiltás és szabályozás miatt el van lehetetlenítve a kisgazdák munkája, akik közül sokan emiatt inkább felhagynak a termeléssel. „Régen sem voltak hülyék az emberek, akkor is tudtak termelni, nem kellett senki megmondja nekik, hogy hogyan műveljék meg a földjeiket. A tiltások, szabályozások és ezek drónokkal történő ellenőrzése miatt sokan már dolgozni is félnek” – magyarázta. Hozzátette, noha a többség betartja a szabályokat, jelenleg is vannak gazdák, akik tüzet raknak földjeiken, ám azt már nem merik felügyelni a büntetések miatt, és ebből az okból keletkeznek nagyobb károk.

Romlik a talajminőség?

Régen több állatot tartottak, így sokszor még a vasúti sínek mellől is lekaszálták a füvet a gazdák, a földek égetéssel történő megtisztítása csak a kilencvenes években lett népszerű, amikor már csökkenni kezdett az otthon nevelt állomány, így kevesebb élelmet kellett betakarítani azoknak – jelentette ki Török Jenő, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője. Rámutatott, az igaz, hogy régen is meggyújtották a szántókat, ha nagyon elszaporodtak a kártevők, de ezt ellenőrzött formában tették az emberek, körbeszántva, elszigetelve a felégetett területet. Erre egyébként most is van lehetőség jól megindokolt esetben, ha túlszaporodnak a kártevők, ám engedélyt kell kérni a környezetvédelmi ügynökségtől, illetve a polgármesteri hivataloknál is be kell jelenteni.

Régen is a lusta embereknek kedvezett az égetés, hiszen utána könnyebben lehetett szántani

– így az igazgató. Szerinte az elmúlt években vált ugyanakkor egyre népszerűbbé a „gyufával történő kaszálás,” hiszen egyesek helytelenül így próbálják meg elkerülni a területalapú támogatások elvesztését, amikor a kevesebb igény miatt nem kaszálnak annyit az előző évben.