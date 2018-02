Megosztja az RMDSZ-t a marosvásárhelyi POL-os önkormányzati képviselőt ért támadás utóélete

Forrás: Kritiq.eu

„Az RMDSZ elítéli az erőszak minden formáját és a párbeszédre épülő politikában hisz. A marosvásárhelyi tanács-testület is a párbeszéd mellett döntött akkor, amikor nem vonta meg jogaitól azt a polgárt, akinek szót adott az elmúlt tanácsülésen.

Azt tapasztaljuk, hogy a közbeszédben a szándékos félremagyarázás és megvezetés azt a tévhitet kelti, hogy az RMDSZ frakció rosszhiszeműen járt el ebben az esetben. Nem a választott testület feladata igazságot szolgáltatni.

Az ügy körülményeinek vizsgálata a nyomózó hatóság és ügyészség hatáskörébe tartózik” – olvasható a Péter Ferenc Maros megyei RMDSZ-elnök által jegyezett, az incidens kapcsán kiadott közleményben.

„Magánvélmények”

Az állásfoglalás ugyanakkor kitér arra is, hogy az elmúlt napokban néhány RMDSZ-es tisztségviselő által a közösségi média felületein közzétett bejegyzések nem képviselik a szövetség által megfogalmazott értékeket.

Állásfoglalásaik magánvélemény, amelyek semmilyen formában nem tükrözik a szervezet álláspontját. A személyes konfliktusok nem nyomhatják rá a bélyeget a közösségi képviseletre. Az érintettek ellen belső vizsgálatot indítunk

– fogalmaz Péter Ferenc.

Ugyancsak nyilatkozatot tett közzé Vass Levente parlamenti képviselő, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke is. Ebben sajnálatosnak és a marosvásárhelyi magyarok szempontjából

károsnak tartja, hogy Mark Hermann Christian tanácsos „már az ágyékával is kampányol”.

„Ma is vállalom, hogy a Marosvásárhelyi RMDSZ nem kell beleavatkozzon egy olyan ügybe, ahol a saját pártja nem adott ki védő nyilatkozatot a úriember megvédésére mind a mai napig sem. Tisztességesnek azt tartottam volna, ha párttársukba bízva – és ha ezt tartották volna helyesnek – a POL-os tanácsosok kérik egy közös elhatárolódó nyilatkozat megfogalmazását. Nem ez történt. Megszavazták ők is két szavazattal, hogy a bántalmazó felszólalhasson. A demokrácia szabályaira hivatkozva tették ezt az RMDSZ tanácsosaihoz hasonlóan” – írta Vass Levente.

Cirkusz a tanácsülésen

Az ügy előzménye, hogy a legutóbbi marosvásárhelyi tanácsülésen, a napirendi pontok tárgyalása előtt szót kért és kapott a magát civil aktivistának nevező Kovács István Dávid, aki

a nyilvánosságra hozott biztonsági kamerás felvételek tanúsága szerint a Bolyai utcai kávézóban múlt csütörtökön rátámadt és megrúgta a Szabad Emeberek Párrjának (POL) képviselőjét.

A történteket egészen más szemszögből mutatta be Kovács István Dávid, aki a tanácsülésen felháborodásának adott hangot, mert

állítása szerint múlt héten egy marosvásárhelyi lokálban Hermann Mark Christian Hermann bántalmazta őt.

Azt kérte, hogy a POL vezetője vonja meg a bizalmat a tanácsostól és az önkormányzat is tegye ugyanezt. Válaszában a POL-os tanácsos kiemelte, hogy nem kívánja kommentálni az előtte felszólaló múltját, s azt sem, ami az említett este történt, és

bízik abban, hogy az igazságszolgáltató szervek, a lokálban készült videofelvételek alapján és a tanúk meghallgatásával kimondják, hogy ki a hibás és ki kit bántalmazott.

A múlt csütörtökön a marosvásárhelyi Tutunban történtekről Hermann Mark Christian Hermann a Facebookon számolt be, azt írta, évek óta zaklatja őt Kovács István Dávid, a városi tanács ülésein folyton megzavarja, és ha utcán vagy kávézóban találkoznak, rendszeresen inzultálni kezdi, zsarolja, fenyegeti. A múlt héten az említett kávézóban tettlegességig fajult a dolog. Hermann szerint épp a lokál előtt beszélgetett egy ismerősével, s amikor visszament az asztalához, látta, hogy Kovács ott ül, ahol személyes holmijait hagyta. A tanácsos azt mondja, próbálta kerülni a konfliktust, ezért inkább fizetni ment, azonban szóváltásba kerültek Kováccsal, aki rátámadt. A biztonsági kamerák felvételén egyértelműen látszik, hogy Kovács István a támadó fél, míg a POL-os tanácsos nem üt vissza, csupán védekezni próbál. Ezt erősítette meg a pultos is. A POL tanácsosa egyébként azt állítja, sérüléseket is szenvedett, s feljelentést tett. A közösségi oldalon sokan nehezményezték, hogy az RMDSZ nem fejezte ki szolidaritását a POL-os politikussal, s nem ítélte el a tettlegességet, ráadásul szavazataival támogatta a vélt bántalmazó felszólalását a városi tanács ülésén.