Medvék és farkasok nyomában jártunk

Farkasok és medvék nyomai után kutatva etető-, illetve dagonyázó helyeken próbálják felmérni a területen élő védett vadállomány nagyságát a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület, valamint a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség munkatársai. Az eredményeket a helyszíneken készült vadkamera-felvételekkel összevetve igyekeztek becslést készíteni a vadak számáról. Noha az összesítésekre még várni kell, az már látszik, hogy kezd telítődni a medveélőhelyek eltartóképessége, ráadásul egyes egyedek viselkedése is megváltozott az utóbbi években.

Kissé megkésett a vadszámlálás, de így is voltak bőven lábnyomok az etetőknél • Fotó: Erdély Bálint Előd

Mărmureanu-Bíró Leonárd, a vadászegyesület igazgatója – a környezetvédelmi szakemberekkel egyetértve – már az elején kiemelte, hogy lényegesen megkésett idén a vadszámlálás, hiszen elolvadt a hó, illetve a fű is megnőtt, így nehéz megtalálni a lábnyomokat. Az erre megfelelő időpont évről évre változik, de legtöbbször március közepe vagy vége a legalkalmasabb erre. A lényeg, hogy a medvék már legyenek előbújva téli rejtekükből, ugyanakkor még némi hó is legyen a természetben.

Az is fontos tényező, hogy már kizöldültek a rétek, sok medve pedig a friss füvet fogyasztja ebben az időszakban táplálékként. A mostani terepszemle során az egyetlen szerencsésnek mondható helyzet, hogy esett az eső, így a lábnyomok egy része kivehető volt a sárban. Az eredményeket azonban össze kell vetni a vadkamerák felvételeivel. Mărmureanu-Bíró hangsúlyozta, csak becsült értékekről lehet beszélni a számadatok összegzése után.

jelenleg még párzási időszakban is vannak a medvék, így a nőstény állatok biztosan nem viszik bocsaikat ezekre a helyekre. Ott vannak ugyanis a domináns hímek, amelyek megölnék a kicsiket, hogy párosodhassanak anyjukkal.

Persze azok megkülönböztetésében is sokat tudnak segíteni. Mint mondta,

Péter a vadcsapásokra is felhívta a figyelmünket a helyszínen, amelyek ugyan nagyon hasonlítanak az emberek által kitaposottakra, mégsem jó ötlet, ha követik azokat a kirándulók, hiszen hamar veszélyes helyzetben találhatják magukat.

Találtunk például tizenhárom centiméter szélességű lábnyomot, amelyet egy 2-3 éves medve hagyhatott maga után, de voltak ennél lényegesen nagyobbak is.

Ezek egy részéhez ellátogatva több medve ürülékét és lábnyomát is megtaláltuk. Utóbbi könnyen felismerhető, hiszen a nagyvadnak széles lába van, elől található, éles karmokban végződő lábujjakkal. Az első lábak szabályos nyomokat hagynak, míg a hátsók nyújtottak. Éppen ezért utóbbit széltében és hosszában is meg kell mérni, az előbbinek csak a szélességét regisztrálta a szakember.

Többnyire átlagosnak mondható méretű medvék nyomait találták meg ez alkalommal a terepen, kapitális egyedekre utaló nyomokat nem regisztráltak – nyilatkozta lapunknak Szabó Szilárd, a környezetvédelmi ügynökség munkatársa. Mint mondta, bár egy nap alatt sok mindent nem lehet megállapítani, érződik a populáció növekedése, de ez nem annyira drasztikus, mint ahogyan többen képzelik. A folyamat ráadásul a prevenciós kilövési kvóták letiltása előtt elkezdődött. Persze az is tény, hogy

Inkább a kijelölt útvonalakon kell haladni. Egyébként a szakember is egyetértett azzal, hogy a tényleges állománynál jóval kevesebb medvét mutatnak majd a becsült eredmények a korábban említett okok miatt.

Az emberek is felelősek a vadkárokért • Fotó: Erdély Bálint Előd

Arra is kitért, hogy

Az emberek is hibások

Noha jelentősen túlszaporodott a populáció, a medvekárokért sok esetben az emberek is felelősek – közölte Péter András. Rámutatott, gyakran azért jönnek közelebb a településekhez a vadak, mert elriasztja őket az erdőből az erdőkitermeléseken, esetleg a terepjárművel közlekedők által keltett zajok.

Hová menjen a medve, ha az erdőben nincs nyugta?

– tette fel a költői kérdést. Gondot jelent ugyanakkor a szemetelés is: maguk a gazdák csalják be a falvak közelébe a medvéket azáltal, hogy levágott állataik bőrétől, esetleg belsőségeitől a települések határában szabadulnak meg. Hasonló problémaként említette a felelőtlenül megépített esztenákat is, amelyeket nem ritkán a vadcsapásokon húznak fel.

Rejtőzködő farkasok

Az általunk bejárt területen nem találtunk farkasokra utaló lábnyomokat, ugyanakkor egy régebbi vadkamerás felvétel igazolta a jelenlétüket. Egy másik csoport viszont nagyobb szerencsével járt, ők ugyanis friss lábnyomokat láttak Mátisfalva közelében.

Szabó Szilárd, illetve a vadásztársulat vezetője sem csodálkozott a részben sikertelen nyomkeresésen, hiszen mint mondták, roppant okos, rejtőzködő állatokról van szó. Mărmureanu-Bíró Leonárd közölte,

vidékünkön általában hattagú falkákba tömörülve élnek a farkasok, évekkel ezelőtt láttak olyant, hogy helyileg rekordszámú, harmincnégy egyed csatangolt egy csoportban.

A szakemberek szerint százszázalékos bizonyossággal nem is lehet megkülönböztetni a kutyákat a farkasoktól egy nyom alapján. Utóbbiak lábnyomáról érdemes tudni, hogy az hosszúkásabb, míg az ebeké kerekebb. Persze a farkaspopuláció felmérésekor érdemes figyelembe venni azt is, hogy a vadak egyenes irányban mennek – nem kószálnak cikk-cakkosan, mint a kutyák –, ráadásul lépéseik hossza legalább hatvan centiméteres.