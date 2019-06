Márton Áron boldoggá avatásáért ajánlották fel az úrnapi búcsút Székelyudvarhelyen

A székelyudvarhelyi búcsú történetéből



Az úrnapi búcsút 1849-ig a Jézus kápolnánál tartották. Akkoriban a körmenet a mai Rákóczi úton, az egykori Botos utcán haladt a Szent Miklós-hegyi templom felé. Ott Te Deum-ot énekeltek a búcsúsok, megtartották a hálaadást, és szentségi áldásban részesültek.



A búcsú mai rendjének kialakulásához kötődő csodával határos történetét a Derzsy András által írt egyházközségtörténetből idézzük: „A Historia Domus leírása szerint (az idős emberek emlékezetét idézve) 1848-ban Raymond János főesperes éleslátásával és bátorságával, mondhatni csodával határos módon megmentette a várost Haydte osztrák kapitány pusztításától (…) amikor Haydte (...) seregével maga indult Bikafalva és Udvarhely ellen. A főesperes tudomást szerzett az esetről, harangszóval összehívta a híveit, és közölte velük a tervét. Az összegyűltek hamar felsorakoztak és templomi zászlókkal vonultak a Jézus kápolna irányába. Útközben a már 65 éves plébános egy rossz lépés következtében elesett, elejtette az Oltáriszentséget őrző talpas szentségtartót (úrmutató, latin: monstrantia), s az 1799-ből való szentségtartó üvegjéből kitörött egy darab - ennek emléke ma is látható. A hívek rosszat sejtve vissza akartak fordulni, de a bátor főesperes biztatására tovább mentek. A város végén levő Jézus kápolna előtti téren várták be Haydte seregeit, akik hamarosan meg is érkeztek. Raymond a kapitány elé ment és áldást adott az Oltáriszentséggel. A katolikus osztrák katonatisztet ez annyira meglepte, hogy leszállt lováról, keresztet vetett magára, csendben vonult be a városba és megkímélte Udvarhelyt a pusztulástól. A hívek örömmel tértek vissza a templomba, hogy hálát adjanak a jó Istennek”.



Következő évtől ott tartották a búcsúünnepet.