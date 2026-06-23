Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megnyílt és egy hónapig ingyen használható a szovátai tanuszoda

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Bár a szovátai tanuszodát még tavaly decemberben átadták, a létesítmény azonban csak most nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. A városvezetés bejelentése szerint az első hónapban ingyenesen vehetik birtokba a látogatók az uszodát.

Székelyhon

2026. június 23., 14:382026. június 23., 14:38

A szovátai önkormányzat tájékoztatása szerint kedden hivatalosan is megnyílik a látogatók előtt a tanuszoda, amelyet még tavaly decemberben adtak át.

Ahogy akkor beszámoltunk a decemberben elkészült létesítményt eredetileg márciusban tervezték megnyitni, az azonban végül csak mostantól vált elérhetővé a lakosság számára.

Hirdetés

Jó hír viszont, hogy

a nyitást követő első hónapban a belépés díjmentes lesz.

A tanuszoda egyelőre próbaidős program szerint működik: keddtől szombatig 6 és 21 óra között tart nyitva, vasárnap és hétfőn zárva lesz. A létesítmény egy 25 méteres, hat pályás úszómedencével, valamint egy kisebb oktatómedencével rendelkezik.

Az uszoda elsősorban az úszásoktatást és a szabadidős sportolást szolgálja, ugyanakkor

a város és a környék lakói számára is új kikapcsolódási lehetőséget kínál.

Az önkormányzat arra biztatja az érdeklődőket, hogy használják ki az ingyenes időszakot, és ismerkedjenek meg az új sportlétesítménnyel.

korábban írtuk

Új tanuszoda Szovátán – fotók
Új tanuszoda Szovátán – fotók

Ezernyolcszáz szovátai gyermek tanulhat úszni a szombaton átadott tanuszodában, amely nemcsak nagyobb, mint az eddigi hasonló létesítmények, hanem olcsóbb is lesz fenntartani.

Marosszék Szováta
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tudtuk, csak nem sejtettük
Fiatalkorú is megsérült a csíkszentléleki balesetben
Toronymagasan a keret legértékesebb játékosa a Sepsi OSK új brazil védője
Már az első napon összeomlott a rendszer: káoszba fulladt a képességfelmérő digitalizációja
Egyik gárda nem nevezett, várhatóan nyolccsapatos lesz a romániai hokibajnokság
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Tudtuk, csak nem sejtettük
Székelyhon

Tudtuk, csak nem sejtettük
Fiatalkorú is megsérült a csíkszentléleki balesetben
Székelyhon

Fiatalkorú is megsérült a csíkszentléleki balesetben
Toronymagasan a keret legértékesebb játékosa a Sepsi OSK új brazil védője
Székely Sport

Toronymagasan a keret legértékesebb játékosa a Sepsi OSK új brazil védője
Már az első napon összeomlott a rendszer: káoszba fulladt a képességfelmérő digitalizációja
Krónika

Már az első napon összeomlott a rendszer: káoszba fulladt a képességfelmérő digitalizációja
Egyik gárda nem nevezett, várhatóan nyolccsapatos lesz a romániai hokibajnokság
Székely Sport

Egyik gárda nem nevezett, várhatóan nyolccsapatos lesz a romániai hokibajnokság
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Nőileg

Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 22., hétfő

Pincéket árasztott el a víz Marosvásárhelyen

Haszongépjárműre dőlt fa, úttestre esett állványok és két elárasztott pince – viharkárok elhárításán dolgoztak a marosvásárhelyi tűzoltók hétfőn délután.

Pincéket árasztott el a víz Marosvásárhelyen
Pincéket árasztott el a víz Marosvásárhelyen
2026. június 22., hétfő

Pincéket árasztott el a víz Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. június 22., hétfő

Még egy évet várni kell a katolikus óvoda megalakulására

Ettől a héttől ismét lehet óvodába íratni a gyerekeket a megmaradt férőhelyek számának függvényében, ám Marosvásárhelyen idén még nem indulhat el a katolikus óvoda, ugyanis tavaly túl későn jött létre a líceum, így várni kell még egy évet az óvodára.

Még egy évet várni kell a katolikus óvoda megalakulására
Még egy évet várni kell a katolikus óvoda megalakulására
2026. június 22., hétfő

Még egy évet várni kell a katolikus óvoda megalakulására
2026. június 21., vasárnap

Ismét felmerül a kérdés, hogy megfelelő ellátásban részesültek-e a kiskorúak

Újra kivizsgálják a Maros megyei sérült gyermekeket gondozó központokban történteket, ellenőrizve, hogy valóban megfelelő ellátásban részesültek-e a kiskorúak. Az igazgató szerint a központokban mindenki megfelelően járt el.

Ismét felmerül a kérdés, hogy megfelelő ellátásban részesültek-e a kiskorúak
Ismét felmerül a kérdés, hogy megfelelő ellátásban részesültek-e a kiskorúak
2026. június 21., vasárnap

Ismét felmerül a kérdés, hogy megfelelő ellátásban részesültek-e a kiskorúak
2026. június 21., vasárnap

Felújítás miatt lezárnak egy utcát Marosvásárhelyen

Lezárják hétfőtől a Knöpfler Vilmos utcát Marosvásárhelyen, felújítási munkálatokat végeznek a járdákon és az úttesten is.

Felújítás miatt lezárnak egy utcát Marosvásárhelyen
Felújítás miatt lezárnak egy utcát Marosvásárhelyen
2026. június 21., vasárnap

Felújítás miatt lezárnak egy utcát Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. június 21., vasárnap

VIBE Fesztivál: végleges a zenei program, újdonság várja a fiatalokat

A magyar és román sztárokon túl nemzetközi előadók is színesítik a rendezvényt a július 2–5. között megszervezett, nyolcadik VIBE Fesztiválon, Marosvásárhelyen. A szervezők újdonságként lehetővé teszik, hogy bankkártyával is fizetni lehessen.

VIBE Fesztivál: végleges a zenei program, újdonság várja a fiatalokat
VIBE Fesztivál: végleges a zenei program, újdonság várja a fiatalokat
2026. június 21., vasárnap

VIBE Fesztivál: végleges a zenei program, újdonság várja a fiatalokat
2026. június 19., péntek

Örömfőzde és Michelin-csillagos vendéglő a butikfesztiválon

Tizenhét szakáccsal lehet beszélgetni Marosvásárhelyen a Taste of Transilvania butikfesztiválon, amit péntektől-vasárnapig tartanak a várban. Aki szeret enni, annak érdemes ide kilátogatni, hiszen hagyományos és különleges ételeket lehet kóstolni.

Örömfőzde és Michelin-csillagos vendéglő a butikfesztiválon
Örömfőzde és Michelin-csillagos vendéglő a butikfesztiválon
2026. június 19., péntek

Örömfőzde és Michelin-csillagos vendéglő a butikfesztiválon
2026. június 19., péntek

Hetvenéves a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum

Ünnepelt a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum pénteken: idén 70 éves az iskola. Az évforduló jó alkalom a visszatekintésre és a jövőbeli tervek átgondolására is, főleg a vidék egyre fogyatkozó gyereklétszámának tekintetében.

Hetvenéves a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum
Hetvenéves a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum
2026. június 19., péntek

Hetvenéves a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum
Hirdetés
2026. június 19., péntek

Rendhagyó idénynyitóval készülnek a Medve-tónál

Hatvan zenész koncertezik június 26-án, pénteken Szovátán a Medve-tó strandjának megnyitóján. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenészei este fél nyolckor lépnek a stégre strandidényre hangolva.

Rendhagyó idénynyitóval készülnek a Medve-tónál
Rendhagyó idénynyitóval készülnek a Medve-tónál
2026. június 19., péntek

Rendhagyó idénynyitóval készülnek a Medve-tónál
2026. június 18., csütörtök

Szakrális Maraton a Mária-úton

Idén immár 11. alkalommal szervezik meg Maros megyében a Szakrális Maratont, amelyen lehetőség van közös imádkozásra, zarándoklatra.

Szakrális Maraton a Mária-úton
Szakrális Maraton a Mária-úton
2026. június 18., csütörtök

Szakrális Maraton a Mária-úton
2026. június 17., szerda

Nincs felfüggesztve a szerződés, továbbra is takarítják Marosvásárhely utcáit

Még érvényes volt szerda délután a hulladékgazdálkodási vállalat és a marosvásárhelyi városháza közötti szerződés – áll a polgármesteri hivatal tájékoztatásában, hozzátéve, az Országos Közbeszerzési Jogorvoslati Tanácstól nem kaptak más értesítést.

Nincs felfüggesztve a szerződés, továbbra is takarítják Marosvásárhely utcáit
Nincs felfüggesztve a szerződés, továbbra is takarítják Marosvásárhely utcáit
2026. június 17., szerda

Nincs felfüggesztve a szerződés, továbbra is takarítják Marosvásárhely utcáit
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!