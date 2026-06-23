Megnyílt és egy hónapig ingyen használható a szovátai tanuszoda

Bár a szovátai tanuszodát még tavaly decemberben átadták, a létesítmény azonban csak most nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. A városvezetés bejelentése szerint az első hónapban ingyenesen vehetik birtokba a látogatók az uszodát.

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A szovátai önkormányzat tájékoztatása szerint kedden hivatalosan is megnyílik a látogatók előtt a tanuszoda, amelyet még tavaly decemberben adtak át.

Ahogy akkor beszámoltunk a decemberben elkészült létesítményt eredetileg márciusban tervezték megnyitni, az azonban végül csak mostantól vált elérhetővé a lakosság számára.

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Jó hír viszont, hogy