Megnyílt és egy hónapig ingyen használható a szovátai tanuszoda

Fotó: Haáz Vince
Bár a szovátai tanuszodát még tavaly decemberben átadták, a létesítmény azonban csak most nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. A városvezetés bejelentése szerint az első hónapban ingyenesen vehetik birtokba a látogatók az uszodát.
A szovátai önkormányzat tájékoztatása szerint kedden hivatalosan is megnyílik a látogatók előtt a tanuszoda, amelyet még tavaly decemberben adtak át.
Ahogy akkor beszámoltunk a decemberben elkészült létesítményt eredetileg márciusban tervezték megnyitni, az azonban végül csak mostantól vált elérhetővé a lakosság számára.
Jó hír viszont, hogy
A tanuszoda egyelőre próbaidős program szerint működik: keddtől szombatig 6 és 21 óra között tart nyitva, vasárnap és hétfőn zárva lesz. A létesítmény egy 25 méteres, hat pályás úszómedencével, valamint egy kisebb oktatómedencével rendelkezik.
Az uszoda elsősorban az úszásoktatást és a szabadidős sportolást szolgálja, ugyanakkor
Az önkormányzat arra biztatja az érdeklődőket, hogy használják ki az ingyenes időszakot, és ismerkedjenek meg az új sportlétesítménnyel.
Ezernyolcszáz szovátai gyermek tanulhat úszni a szombaton átadott tanuszodában, amely nemcsak nagyobb, mint az eddigi hasonló létesítmények, hanem olcsóbb is lesz fenntartani.
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