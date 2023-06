Lesz-e újságpapírra nyomtatott magyar szó Székelyföldön?

Megoszlottak a vélemények a székelyföldi magyar nyomtatott sajtó fenntarthatóságát illetően az Udvarhely Napok részeként megszervezett szombati kerekasztal-beszélgetésen, amelyen szerkesztőségünket is kérdezték a témáról. Az viszont biztos, hogy ingyen képtelenség tartalmat előállítani.

A helyi sajtó helyzetéről és jövőjéről szervezett kerekasztal-beszélgetést a hétvégén – az ErGo Egyesület kezdeményezésére – a Hargita Business Center (HBC), illetve a Mathias Corvinus Collegium. A téma érdekesnek bizonyult, hiszen a meghívottakon kívül is bőven volt, akit köszöntsön Szakács-Paál István, az inkubátorház vezetője, illetve Ilyés Szabolcs, az esemény moderátora.

Geréb László, a Heti Hírmondó hetilap tulajdonosa már nem volt ennyire optimista; ő arról beszélt, hogy egy véletlen folytán került be a média világába, ugyanakkor jelenleg nagyon erős kétségei vannak afelől, hogy gazdaságosan fenntartható a kiadványuk.

Ők az eladott példányszámok felmérésének megbecsléséhez azt vették alapul, hogy hányan vásárolnak könyvet Székelyudvarhelyen. Pál Edit Éva szerint ez esetben olyan anyagokra van szükség, amelyek mélységükben közelítenek meg egy-egy-témát. Mindemellett szükség van arra is, hogy ez emberek jó része felismerje a nyomtatott termékek értékét, rájöjjenek, hogy például a közösségi háló nem maga az internet, nem egy média. Meg kell értetni mindenkivel, hogy miként készül egy cikk – emelte ki.

Geréb szerint gazdaságilag érdekes termék a nyomtatott kiadvány, hiszen nem feltétlenül azt kapja az olvasó, amire igénye van; előfordulhat ugyanis, hogy az olvasói igényekhez képest kissé másabb, gondolatébresztőbb tartalmakat közöl egy újság. Problémaként azonban felvetette, hogy ma már sok esetben ingyen hozzá lehet jutni az információkhoz, egy kiadvány összeállításánál viszont jelentős összeg kell a tartalomgyártáshoz, akárcsak a nyomtartásra és a terjesztésre is.

Kozán István arról beszélt, hogy egy hetente vagy kéthetente megjelenő kiadvány esetében nincs akkora nyomás a terjesztési hálózaton, hiszen a megjelenést követő másnap vagy akár harmadnap is eladható még a termék, amennyiben a kiadvány időtálló háttéranyagokra épít, nem pedig napi hírekre.

Ezt hangsúlyozta a későbbiekben Kozán is, aki szerint ezt mielőbb meg kell érteniük az olvasóknak.

Egy cikk elkészítéséhez többek között újságíróra, fotóriporterre, autóra, üzemanyagra, autóbiztosításra, jól felszerelt szerkesztőségre van szükség; ez pedig ugyebár nem kevés pénzbe kerül. Ha bemegyünk a közértbe, ott is fizetnünk kell egy kifliért, így van ez a hírekkel, cikkekkel is. Ezért is szurkolok az uh.ro-nak, amely Székelyföldön elsőként nemrég bevezette a fizetős tartalmakat.