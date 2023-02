Közösségben jobb a jövő

– A kiírás a Jobb jövőt a közösségben nevet viseli, a Lidl Románia, a Közösségi Alapítványok Romániai Szövetsége és a Marosszéki Közösségi Alapítvánnyal közösen pedig összesen 37 940 lejjel támogatta a Right Egyesület Esély a tanuláshoz című projektjét. Az általunk megvalósított program a robotikára fekteti a hangsúlyt, amely során a Bee-Bot – azaz méhecske – robotokkal ismerkedünk, tanulunk. Ezek a kis jópofa robotok beprogramozhatók, tudnak lépni előre, hátra, fordulni 90 fokos szögben jobbra és balra. És mindenre jeleznek kedves hangon. A roboteszközök használata nagyban segíti elsajátítani a számolást, a térlátást és a logikus gondolkodásmódot a gyermekek körében. A Lidl Románia által támogatott CséBé robotika program tehát nemcsak szórakoztató, hanem komoly edukatív szereppel is bír.

– Öt csoportunk van 8-8 fővel, tehát összesen 40 gyermek. Eleinte legtöbb hat fős csapatokat akartunk kialakítani, de nagyon sokan érdeklődtek a kezdeményezés iránt, így belevágtunk több fiatallal – és hát bizton állíthatom, hogy egyáltalán nem bántuk meg. A gyerekek 10 és 16 év közöttiek, akikkel rajtam kívül még két oktató foglalkozik. Nagyszerű dolog a kis robotokkal dolgozni, a gyermekek annyira lelkesek és ügyesek, hogy már az első órán az eltervezett három napos munkát egy nap alatt fejezték be. A program során lesz számolós pálya, térkép alapú pálya, amelyen Európát, Romániát fogjuk bejárni, tervezünk környezetvédelmi és rajzolásra, festegetésre ösztönző pályát is bevezetni.

– A szülők hogyan viszonyultak a programhoz? Nem ellenkeztek amiatt, hogy gyermekeiket kiszakítják a megszokott hétköznapokból?

– Egyáltalán nem, sőt! A program áprilisban jár le, de a hozzátartozók már most jelezték, hogy valamilyen formában ezt kéne folytassuk, hiszen a gyerekek nagyon élvezik az itt eltöltött időt. A robotikai program mellett úszásoktatásra is visszük a fiatalokat, valamint múzeumba, kézműves foglalkozásokra, futóversenyekre és koncertekre is járunk. Legutóbb éppen a marosvásárhelyi Kultúrpalotában voltunk Roby Lakatos előadásán, amely mindenkinek életre szóló élményt jelentett. És hát bátran állíthatom, hogy nekem is hiányozna ez az egész, ha tényleg véget fog érni tavasszal.