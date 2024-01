Koncertek, előadások, kiállítások és egyéb kultúrcsemegék a Magyar Kultúra Napja alkalmából

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. A jeles nap apropóján, illetve az e körüli időszakban Székelyföldön is számos tisztelgő eseményt szerveznek – az alábbiakban ezekből tallózunk.

Csíkszeredában többek között egyhetes színházi programmal ünneplik a magyar kultúra napját. Idén a Csíki Játékszín a házigazdája a romániai magyar színtársulatokat összefogó Magyar Színházi Szövetség (MASZIN) egyhetes szakmai seregszemléjének, a MAFESZT-nek, amelyen öt színház mutatkozik be tíz előadással. Erről bővebben itt lehet olvasni. Pénteken és szombaton 19 órától a Hargita Együttes volt és jelenlegi táncosai – Bara Szabolcs, Császár Szabolcs, Gábor Dénes, Gábos Endre, Kelemen Gabriella, Kelemen Szilveszter és Szabó László – alkotta, Kútjaink című műsort érdemes megtekinteni a csíkszeredai művelődési házban. A műsort Szabó László, az együttes művészeti vezetője szerkesztette egységes egésszé, és az előadó táncművészek és alkotók látásmódján keresztül a hagyományos magyar táncok, a népzene és népviseletek gazdag és sokszínű világába nyújt betekintést. A teljes értékű jegy 30, a kedvezményes 20, a felnőtt csoportos 20, a gyerek/nyugdíjas csoportos jegy 10 lejbe kerül. Elővételben megvásárolhatók a bilete.ro oldalon vagy az együttes székhelyén (Csíkszereda, Temesvári sgt. 6. sz.) hétköznap 8 és 16 óra között, illetve az előadás előtt egy órával a helyszínen. Január 22-én Cseke Gábor (1941–2023) író, szerkesztő, költő, műfordító tiszteletére szerveznek emlékestet a Kájoni János Megyei Könyvtárban.

Az intézmény előadóterme – Székedi Ferenc újságíró, szerkesztő javaslatára – a tavaly márciusban, 82 éves korában elhunyt Cseke Gábor nevét veszi fel.

Ez alkalommal leleplezik az előadóterem falán elhelyezett Cseke Gábor-portrét, Siklódy Ferenc grafikusművész alkotását. Tisztelői, pályatársai és barátai emlékeznek, idézik fel az író és szerkesztő, a költő és az ember alakját. A helyszínen megtekinthető emlékkiállításon az író művei, műfordításai és az általa szerkesztett kiadványok mellett könyvtári események, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók plakátjai sorakoznak majd. Rendezvények Baróton és Gyergyószentmiklóson Január 23-án, kedden Baróton a Tortoma Önképzőkör keretében Bordás Beáta muzeológus, művészettörténész, az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) vezetője lesz Demeter Zoltán vendége. Gyergyószentmiklóson a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ, a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár és a Tarisznyás Márton Múzeum közösen szervezi meg a magyar kultúra napját. Január 22-én 17 órától dr. Köllő Zsófia „Múltat s jövendőt" – meghatározó szövegünk, Kölcsey Ferenc Hymnusa című előadását hallhatjuk a városi könyvtárban. Arra keresi a választ, hogy

miként lett Kölcsey verse „a” himnusz, milyen szöveghagyományokból építkezik, és mit énekelt még himnuszként a magyarság az idők folyamán.

18 órától Prohászka-Rád Boróka tart előadást Ki vagy Te, mai magyar? Identitásképzésünk manapság címmel. Identitásunk egyik meghatározó eleme az etnikum, nyelvi-kulturális hovatartozásunk. Arra a kérdésre válaszolván, hogy kik is vagyunk, nem tekinthetünk el magyar anyanyelvünktől, magyar kultúránk nagyszerű hagyatékától. De maivá tud-e válni Balassi, Kodály, Munkácsy vagy Petőfi? – Prohászka-Rád Boróka ezekre a kérdésekre keresi a választ, ezt szeretné a jelenlévőkkel megvitatni. 19 órától az Evilági együttes akusztikus koncertje következik ugyancsak a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban. A bő egyórás repertoárban tizenkilenc vers csendül fel, melyek az együttes eddigi munkásságát képezik. Főképp kortárs költőket idéznek meg, mint. pl. Farkas Wellmann Éva, Nagyálmos Ildikó, László Noémi, Muszka Sándor, Kovács András Ferenc, de a klasszikus magyar lírát is érintik Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos, Faludy György és Pilinszky János. Mind az előadásokra, mind a koncertre a belépés ingyenes. Mindeközben a Figura Stúdió Színház egész napos online előadást kínál: a társulat Facebook-oldalán felvételeket tekinthetünk meg a színház archívumából. Emellett elhangzik a Botházi Mária Biorobot című könyvéből készült felolvasó-színházi produkció is Bartha Boróka és Tamás Boglár előadásában. Rendezvények Kézdivásárhelyen és Kovásznán A Perkő Néptáncegyüttes Életünk éneke című előadása január 21-én 19 órára van kitűzve kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermébe. Rendező-koreográfus Tőkés Csaba Zsolt, asszisztense Demeter Gyöngyi, zenél a Tokos zenekar. Belépők 25 lejért a központ jegypénztárában válthatók minden szerdán és csütörtökön 8 és 16, pénteken 8 és 14 óra között, valamint előadások előtt egy órával. További információk és helyfoglalás a 0730-600279-es telefonszámon.

Január 22-én 19 órától Demeter Eli és Ruszka Sándor Bűnös lelkek című, balsorsról, bűnről és szenvedésről szóló előadása szerepel műsoron, amelyben Könczei Olivér is közreműködik. „Bűnös lelkek – mi lehet érdekesebb, mint amikor erről a témáról beszélget és énekel egy volt bűnös vámos és egy pap?” – áll a koncertszínház beharangozójában. Jegyek 25 lejért kaphatók a fentebb jelzett helyszínen. Január 21-én, vasárnap 13 órakor Kovásznán a Kádár László Képtárban megnyitják a március 3-ig látogatható Csoma 240 tárlatot, amely az évek során rendezett Csoma-tárlatokra beküldött, az intézménynek adományozott alkotásokból állt össze – a magyar kultúra napja alkalmából így tisztelegnek a nagy keletkutató, Kőrösi Csoma Sándor születésének 240. évfordulója alkalmából. Megnyitóbeszédet mond Gazda József művészeti író, fellépnek Demes Judit és Somodi Ágota diákok. Kovásznán január 22-én 17 órától rendhagyó irodalmi rendezvény helyszínéül szolgál a művelődési ház Ignácz Rózsa-terme. Lőrincz P. Gabriella József Attila-díjas költő a himnusz születéséről, szellemiségéről tart előadást, valamint bemutatják a szerző Reflexiók és Átszállás előtt című köteteit. Házigazda: Czilli Aranka író, költő, magyartanár. Rendezvények Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön Vass Áron makfalvi szobrászművész születésének 133. évfordulóján, 2024. január 17-én Makfalva után Marosvásárhelyen is bemutatják a műveit szemléltető kiállítást. Makfalva Polgármesteri Hivatala hozzájárulásával, Marosvásárhely Székely Tanácsa, Marosszék Székely Tanácsa és a Vass Áron hagyatéka Facebook-csoport tagjainak támogatása révén a több mint harminc, Székelyföldön talált kisplasztikáról készült, stúdióminőségű fénykép közvetítésével betekinthetünk Vass Áron szerteágazó művészeti hagyatékába. A tárlat február 15-ig látogatható a Maros Művészegyüttes kövesdombi előadótermének előterében. Ugyanitt 19 órától a Maros Művészegyüttes előadja Sárga Rózsa című produkcióját – erre a 0757 059 594-es telefonszámon lehet jegyet foglalni.

Január 21-én, vasárnap 18 órától Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Maros Művészegyüttessel közös szervezésében ünnepi hangversenyt ad a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Szimfonikus Zenekara a kultúrpalotában, Novák Péter rendezésében.

Az est szólistái Gebe Fügi Renáta szoprán, Kálmándy Mihály bariton és Nemes Tibor tenor lesznek, vezényel Tompa Ábel. Jegyek 25 lejért a kultúrpalota jegypénztárában kaphatók.

Január 22-én 19 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermében a Radu Afrim rendezte, Napraforgó című darabot tekintheti meg a közönség a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulata előadásában. A magyar kultúra napja alkalmából kétnapos programsorozattal indul az idei év kulturális rendezvényeinek kínálata Sepsiszentgyörgyön. A Kónya Ádám Művelődési Ház szervezte eseményt idén a Heveder Zenekar és Márdirosz Ágnes közös koncertje fémjelzi, amely január 20-án 19 órától esedékes a Tamási Áron Színház nagytermében. A sepsiszentgyörgyi illetőségű, népi zenét játszó zenekar igazi kultúrcsemegével szolgál: a már megszokott népzenei dallamok mellett a ’30-as, ’40-es évek közismert magyar slágerei is felcsendülnek Márdirosz Ágnes csíkszeredai színésznő tolmácsolásában. Jegyet 40 (kedvezményesen 20) lejért lehet váltani a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám). De már ezt megelőzően, január 19-én, pénteken is örülhetnek a zenekedvelők, hiszen 20 órától a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar ad koncertet ugyancsak a Tamási Áron Színház nagytermében. A rezesbanda évente több mint 40 fellépést vállal, sok nemzetközi versenyen, találkozón vett részt Európa számos országában. Repertoárja színes és sokoldalú, Maksai József vezényletével klasszikus darabokat, történelmi indulókat, opera-, operett-, könnyű- és filmzenei feldolgozásokat is játszanak. Ide a jegy 30 lejbe kerül, is szintén a kulturális szervezőirodában kapható. Az Erdélyi Művészeti Központban január 22-én, hétfőn 17 órakor nyitják meg romániai magyar középiskolás diákok számára meghirdetett pályázatukra beérkezett munkákból rendezett kiállítást. Ugyanakkor az eredményhirdetést is megejtik, illetve átadják a díjakat. A pályázatról itt olvashatnak. A pályaműveket bemutató kiállítás január 26-ig lesz látogatható az Erdélyi Művészeti Központban naponta 10–17 óra között. Kovászna Megye Tanácsa, a Székely Nemzeti Múzeum, a Liszt Intézet – Sepsiszentgyörgy és a Kovászna Megyei Művelődési Központ január 22-én 18 órától ünnepi műsort szervez a múzeum Bartók Béla-termében. Ez alkalomból adják át a Háromszék Kultúrájáért díjat, és egyben megnyílik a Bánffy Miklós és Kós Károly világa című vándorkiállítás, amelynek katalógusát is bemutatják.

A Tamási Áron Színház is szeretne nyomot hagyni a magyar kultúra napja alkalmából, méghozzá hármat is. Január 22-én 19 órától a színház nagytermében a Lázadni veletek akartam című, Sebestyén Aba rendezte marosvásárhelyi színházi előadást tekintheti meg a sepsiszentgyörgyi közönség, miközben a helyi társulat ugyanezen a napon a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermében lép fel (lásd fentebb), január 24-én pedig, ugyancsak a jeles nap apropóján Brassóban is bemutatják a színház közreműködésével kiadott Nemes Levente-beszélgetőkönyvet az alkotók. Nemes Levente 1962-ben végzett a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán, utána 1972-ig a marosvásárhelyi színház színésze volt, azóta mindmáig a sepsiszentgyörgyi színtársulat tagja, 1992–2005 között az intézmény igazgatói tisztségét is betöltötte. Élettörténetéről Nagy B. Sándor dramaturg, újságíró készített beszélgetőkönyvet Szebeni Szabó Róbert grafikai szerkesztésében, a sepsiszentgyörgyi Háromszék Vármegye Kiadó gondozásában. A brassói könyvbemutatón, melyre január 24-én 18 órától a Reménység Házában kerül sor, a szerző beszélget a színművésszel.

Ünnepségek Székelykeresztúron, Székelyudvarhelyen és Szentegyházán Január 18-án, csütörtökön 12 órakor a székelykeresztúri városi könyvtárban megnyitják a 120 éve elhunyt Jókai Mór műveire alapozó kiállítást, aznap és másnap 19 órától pedig a Polgári Fúvószenekar 1895 újévi koncertje hallható, látható a Bálint Dániel Művelődési Házban. Január 22-én 12 órától: a székelykeresztúri városi könyvtár és az Orbán Balázs Gimnázium által szervezett Olvassunk egész évben könyves kihívás résztvevőit díjazzák a tanintézet dísztermében. Január 23-án 19 órától az Udvarhely Néptáncműhely adja elő Petőfi-potomság – Bálint Dani különös esete a költővel című produkcióját a Bálint Dániel Művelődési Házban. Székelyudvarhelyen is már január 17-én, szerdán 17 órakor elkezdődik a kulturális események sorozata, amikor P. Buzogány Árpád Gergé halhatatlanná tétele című novelláskötetét mutatják be a művelődési ház koncerttermében. A szerzővel Kelemen Endre beszélget. Január 18-án, csütörtökön 18 órakor a városi képtárban (Kossuth Lajos utca 42. szám) megnyitják a 150 éve született Spanyár Pál képzőművész, rajztanár alkotásaiból álló kiállítást. Erről bővebben itt olvashatnak. Nem sokkal később, 18 órakor a 45 éves Udvarhelyszéki Népművészek Egyesülete tagjai által készített alkotásokat bocsátják közszemlére a művelődési ház koncerttermében. Január 19-én, pénteken 18 órakor a gyerekek munkáit felsorakoztató, Ügyes kezű cimborák című kiállítást nyitja meg Simon Mária Tímea és méltatja Elekes Gyula a művelődési ház oszlopos termében. 19 órától a városháza Szent István-termében vetítik a Frici és Aranka című filmet, illetve beszélgetnek az alkotókkal (jegyek elővételben a művelődési ház jegypénztárában kaphatók). Január 20-én, szombaton 19 órától a művelődési ház nagytermében az Udvarhely Néptáncműhely előadja Petőfi-potomság – Bálint Dani különös esete a költővel című produkcióját (jegyek elővételben a néptánc-műhely jegypénztárában).

Vasárnap a Szentegyházi Gyermekfilharmónia is fellép Székelyudvarhelyen Fotó: Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár

Január 21-én, vasárnap 18 órától ugyanott gálaest keretében adják át az Udvarhelyszék Kultúrájáért díjakat.

Az eseményt a Haáz Sándor vezényelte Szentegyházi Gyermekfilharmónia koncertje teszi még ünnepélyesebbé, beszédet mond Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere, Biró Barna-Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke és Szőcs Endre, az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület ügyvezető elnöke.

A 2024-es esztendő díjazottai:

Az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület Udvarhelyszék Kultúrájáért László János nyugdíjas vállalkozót részesíti életműdíjban. A közművelődést és általában a kultúrát pártoló vállalkozó közösséget szolgáló anyagi jellegű segítségnyújtása közvetlen politikai érdekektől és személyes becsvágytól független, és nem csupán a szülőfaluja, Abásfalva és a Homoródok menti kezdeményezéseket tekinti szívügyének. Hozzájárult rokona, az ismert történész, régész és néprajzos László Gyula professzor emlékének ápolásához. Rendszeresen támogatja a Homoród menti kiadványok megjelenését, falukép-védelmi programban vett részt, székelyudvarhelyi események helyszínéül ajánlja fel a tulajdonában lévő szálloda épületét. A helyi szinten fontos Príma Polgár cím létrehozását ő kezdeményezte, és díjazza a kitüntetetteket.

Az értékmentés díjat ez alkalommal Bálint Irma nyugdíjas tanárnő kapja. Kápolnáson tanított nagyon sokáig, és személyében nagyszerű képviselőjét tisztelhetjük a vidéki értelmiségnek. A faluban alapított tájház ügyét átvette, és sikerre vitte, helyreállíttatta az épületet, gondozta a gyűjteményt. Segítségével Kriza Jánosról elnevezett civil szervezetet hoztak létre, amely elsősorban az iskolai tevékenységet és a falu fiataljait szolgálja. Felújíttatta az iskola épületét, korszerű és jól működő gyermekkönyvtárat rendeztek be. Részt vállalt közművelődési események szervezésében, tanítványai számára könyvbemutatókkal, néptánc-oktatással, népi kultúrához kapcsolódó eseményekkel hozta közelebb a helyi hagyományokat.

Az egyesület Hadnagy Jolán művelődésszervezőt tünteti ki az értékteremtő díjjal. A farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület elnökeként a nagy író emlékének helyi és Kárpát-medencei ápolásában jeleskedett, illetve a farkaslaki közművelődési események egyik szervezője jó ideje. Elemiseknek színjátszó találkozót szervez, amelyen környékbeli települések csoportjai lépnek fel, Tamási-évfordulók alkalmával méltó módon emlékeznek meg a község nagy szülöttjéről. Tamási testvére, Ágnes egykori lakását felújították, ami közösségi események helyszínéül szolgál. A Hagyományőrzési Forrásközpont partnere volt az első Magyar Nyelv Napja megszervezésében.

A közösségért díj idén a Homoródmente Művészetéért Alapítványt illeti. A homoródszentmártoni Román Viktor Alkotótábor szervezői a hetvenes évekből származó kezdeményezést folytatnak, amelynek eredménye tekintélyes mennyiségű műtárgy: festmények, grafikák, fotográfiák, melyek a Nagy-Homoród menti települések átalakulását művészi módon dokumentálják. Az egykori községvezető, Nagy Attila és Maszelka János művészeti vezető jó ideje átadta helyét a Homoródmente Művészetéért Alapítvány most tevékeny tagjainak. A szervezet tulajdonában lévő alkotásokból több kiállítást is szerveztek, főleg Székelyudvarhelyen. Az utóbbi két évtizedben két kiadvány összegezte az alkotótáborok történetét.

Január 22-én hétfőn 11 órára 9–12-es osztályközösségeket várnak a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház koncertteremébe, ahol a Te vagy a kultúra mottó jegyében udvarhelyszéki származású alkotókkal találkozhatnak. 19 órától pedig a Csinibaba című színházi előadást lehet megtekinteni a nagyteremben (jegyek elővételben a Tomcsa Sándor Színház jegypénztárában).

