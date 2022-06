Készül egy újabb hullám? – növekedésnek indult a koronavírus-fertőzések száma

Noha még nem lehet trendről vagy egy új hullám kezdetéről beszélni, egy enyhe esetszám-növekedés Hargita megyében is tapasztalható – mutatott rá megkeresésünkre Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője. Mint részletezte, míg a múlt hónapban napok teltek el új fertőzések igazolása nélkül vagy naponta legtöbb egy-két esetet mutattak ki, jelenleg már három-négyet is azonosítanak naponta.

Van egy esetszám-emelkedés, de most még nem olyan látványos, és nem is tudjuk azt állítani, hogy ennek hosszútávú következményei lesznek.

– magyarázta Tar Gyöngyi. Hozzátette: ezáltal elképzelhető, hogy idén is így lesz, a jelenlegi emelkedés pedig az őszi hullám előzménye. Nemrég kimutattak ráadásul két új omikron alvariánst, amelyek látszólag gyorsabban terjednek és veszélyesebbek, több nyugat-európai országban pedig szintén emelkedni kezdtek az esetszámok, így visszavezették az óvintézkedéseket. „Látszik, hogy valami mozgás van, de azt is érdemes tudni, hogy minden fertőző betegség előidéz még kisebb hullámokat akkor is, ha eltűnik.

– zárta a szakember.

Alacsony értékek

A Hargita és Maros megyei kórházakban egyelőre csak enyhe esetszám-növekedés tapasztalható vagy nem is érzékelhető egyelőre az emelkedés. A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban szerdán öt koronavírus-fertőzöttet ápoltak a fertőző osztályon, a Covid intenzív terápiás (ATI) osztály pedig üres volt. Konrád Judit menedzser szerint enyhe növekedést észleltek a betegek számában az elmúlt időszakban. Ugyanez jellemző a Gyergyószentmiklósi Városi Kórházban is, ahol hosszú ideig egyetlen fertőzöttet sem ápoltak, kedden viszont két beteget is beutaltak – tudtuk meg Fülöp Enikő kórházmenedzsertől, aki azt is elárulta, hogy a páciensek állapota középsúlyos.