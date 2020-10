Járványhelyzetben is ünnepséget tartottak a román hadsereg napján Úzvölgyében

Noha a járványügyi intézkedéseknek megfelelően tilos a köztéri megemlékezések szervezése Hargita megyében – és ennek megfelelően az 1956-os forradalom és szabadságharc október 23-i emléknapján számos magyar rendezvényt halasztottak el –, úgy tűnik, a szabályozásokat nem mindenki veszi figyelembe. A román hadsereg napja alkalmából idén is megemlékezést tartottak az úzvölgyi katonatemetőben vasárnap, ugyanúgy fittyet hányva a járványügyi intézkedésekre, mint májusban, amikor

a kijárási korlátozást megszegve vonultak a sírkertbe a románok a Hősök Napja alkalmából.

A járványügyi intézkedésekre fittyet hányva ismét az úzvölgyi katonatemetőben ünnepeltek a románok A települések közötti kijárási korlátozás ellenére vonultak közel százan csütörtökön az úzvölgyi katonatemetőbe Mihai Tîrnoveanu vezetésével. A sírkertbe már több román nacionalista megmozdulást szervező Calea Neamului Egyesület elnöke a Hősök Napja alkalmából utazott többedmagával a temetőhöz.

Részvételre buzdítottak

A vasárnapi eseményt a korábbiakhoz hasonlóan A Nép Útja (Calea Neamului) egyesület szervezte, amelynek elnöke, Mihai Sorin Tîrnoveanu az elmúlt napokban többször is arra buzdított a közösségi oldalán, hogy

minél többen csatlakozzanak a megemlékezéshez.

Tîrnoveanu: Hargita megye román föld, továbbra is emlékezni fogunk az úzvölgyi temetőben Nem hagyja annyiban Mihai Tîrnoveanu, a Calea Neamului román nacionalista egyesület vezetője, hogy jogerős bírósági ítélet mondta ki, hogy Csíkszentmártonhoz tartozik az úzvölgyi katonai temető. Az úzvölgyi provokációkról ismert Tîrnoveanu újabb megemlékezésre készül.

Ugyanerre kérte a megemlékezőket egy szombaton Giurgiu megyében tartott ünnepségen Radu Theodoru parancsnok, háborús veterán is, aki beszédében úgy fogalmazott: az úzvölgyi katonatemetőben egyfajta magyar terjeszkedés történik, pedig ott román hősök szenvedtek, akik most is ott nyugszanak.