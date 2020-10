Tîrnoveanu: Hargita megye román föld, továbbra is emlékezni fogunk az úzvölgyi temetőben

Tîrnoveanu egy korábbi úzvölgyi megemlékezésen. Archív • Fotó: Pinti Attila

Mint a Főtér.ro által kiszúrt Facebook-bejegyzésében írja, mindent megtesznek azért, hogy megvédjék a temetőben, a román hősök emlékére felállított emlékművet, és október 25-én, a Hősök napján megemlékezést tart az úzvölgyi temetőben, abban a reményben, hogy nem lesz ott egyedül.

Szerinte ezeken a megemlékezéseken ezentúl még nagyobb számban kell jelen lenni, és

tudatosítani kell mindenkiben, hogy Hargita megye is román föld.

Mint arról beszámoltunk, jogerős bírósági ítélet született arról, hogy az úzvölgyi katonatemető és a közeli egykori kaszárnyasor Csíkszentmárton közvagyonának része, így egyre nyilvánvalóbb, hogy jogszerűtlenül járt el a dormánfalvi polgármesteri hivatal az emlékmű és a betonkeresztek felállításakor.

Mint ismert, Dormánfalva tavaly tavasszal román parcellát alakított ki, emlékművet és betonkereszteket állíttatott a csíkszentmártoniak által gondozott sírkertben.

Az emlékművet tavaly júniusban ortodox szertartás során felszentelték, miután több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe. Csíkszentmárton emiatt több pert is indított Dormánfalva ellen. Így kérik a bíróságtól a tavaly tavasszal felállított betonkeresztek elhelyezését lehetővé tevő építési engedély érvénytelenítését és a temető eredeti állapotának helyreállítását, a dormánfalvi helyi önkormányzat 2019-es, a sírkertnek a város közvagyonába történő besorolásáról rendelkező helyi tanácsi határozata megsemmisítését – ugyanezt kéri a Bákó megyei prefektusi hivatal is.