Próbálják kitalálni a jövőt a sepsiszentgyörgyi kórházban

Vannak ötletek a sepsiszentgyörgyi megyei kórház fejlesztésére, de egyelőre kevés a támpont
Fotó: Tuchiluș Alex
A sepsiszentgyörgyi megyei kórház idei éve az elkezdett korszerűsítések lezárásáról, finomhangolásról, ötletelésről szól. Terveik között szerepel a régi kórházépület felújítása és a leendő egészségügyi komplexum projektjének elindítása is.
Néhány hónap leforgása alatt sokat változott a sepsiszentgyörgyi megyei kórház udvara. Három régi épületnek új külsőt kölcsönöztek, és sorra kerítenék a negyediket is, a belgyógyászat épületét. Költöztetik a laboratóriumot, és közben a kórház digitalizálásán is dolgoznak. Készülnek az új pályázati ciklusra, és
A részletekről András-Nagy Róberttel, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzserével beszélgetünk.
András-Nagy Róbert kórházmenedzserrel beszélgettünk
Fotó: Tuchiluș Alex
Az energetikai korszerűsítés kivitelezési munkálatai egy éve kezdődtek, és rövidesen le is zárulnak, már az utolsó simításokat végzik a konyhán, a főépület C szárnyán, valamint a fertőző épületén. A munkálatok az épületek hosszú távú fenntarthatóságát szavatolják: a szakemberek szigeteltek, nyílászárókat cseréltek, energiatakarékos technológiákra épülő rendszereket telepítettek, napelemekkel látták el az épületeket.
Jelenleg a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház csaknem mindegyik épületét korszerűsítik: építik, hőszigetelik, felszereléssel látják el azokat. András-Nagy Róbert kórházmenedzser szerint rövidesen az új sürgősségi osztály is elindulhat.
Ebből a projektből azonban kimaradt a kórház egy régi épülete, a belgyógyászat. Ezt a felújítást 2012 óta tervezik, de csak 2020-ban sikerült elindítani a folyamatot, finanszírozást nyerni a bővítésre és felújításra. Frissítették az akkorra már elavult terveket, a közbeszerzési eljáráson kiválasztották a nyertes kivitelezőt, a munkálatokat el is kezdték. Ekkor felütötte a fejét a koronavírus-járvány, és még mielőtt komolyabb haladást érhettek volna el, az építkezési költségek megugrottak, a finanszírozás elakadt, az építő pedig visszalépett.
Felújítják és bővítik a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház régi épületét. A belgyógyászatnak, nefrológiának, szemészetnek és ideggyógyászatnak helyet adó épületet 861 négyzetméterrel növelik.
Amint András-Nagy Róbert elmondta,
E szándék mellett kitartanak még akkor is, ha egy újabb építkezés ismét áldatlan állapotot idéz elő a kórház tevékenysége szempontjából, hiszen ismét átszervezésre lesz szükség, ami bizonyos fokú kellemetlenséggel jár a páciensek és a személyzet számára is.
Hátra van a belgyógyászat felújítása, keresik a finanszírozást
Fotó: Tuchiluș Alex
Óriási logisztikai munka ez, de törekedni fognak a kompromisszumos megoldásokra ugyanúgy, ahogyan eddig tették.
Jelenleg is zajlik a kórház pályázati támogatás révén történő digitalizációja.
Szervereket, hálózati eszközöket vásároltunk, amelyekre mindegyik kórházi osztályt rácsatlakoztatjuk az elkövetkező időszakban” – magyarázta a kórházmenedzser.
Kiépítenek egy külön hálózatot az orvosi eszközök használatára, ugyanakkor a fejlesztésből profitálnak a betegek és hozzátartozók is, hiszen
A digitalizáció egyik legfontosabb hozadéka, hogy olyan applikációkat vásárolnak, amelyek biztonságosabbá teszik az ellátást: például
A laboratórium ideiglenesen az új sürgősségi osztály adminisztratív felületén kapott helyet, emiatt a páciensek átszállítása a főépületbe nem egyszerű, a közlekedés jelenleg az udvaron keresztül zajlik.
Hosszú évek munkáját tükrözi a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház új sürgősségi osztálya. A háromszoros kapacitású, korszerű betegellátó egység augusztus 25-én, reggel 8 órától fogadja a betegeket.
A laboratóriumot tehát költöztetik, méghozzá a régi sürgősségi osztály helyére, így hamarosan összekapcsolhatják az új, bővített sürgősségi osztályt a kórház főépületével. Kérdésünkre a menedzser azt is elárulta, hogy a sürgősségi osztályon sikerült lefedni az orvoshiányt, de kiemelt cél, hogy erre a területre még több szakembert vonzzanak, megerősítsék a sürgősségi ellátást és az intenzív terápiát is.
Amint átköltöztetik a laboratóriumot, közvetlen kapcsolatba hozhatják az új sürgősségi osztályt a főépülettel
Fotó: Tuchiluș Alex
A távlati cél az, hogy a kritikus állapotú betegek ellátására külön orvosi csapat jöjjön létre, és el tudják indítani az intenzív terápiás mentőegységet. Ezenkívül nemrég a tüdőkórházat is beindították, itt még zajlik a finomhangolás, legutóbb a röntgengépeket helyezték üzembe.
Lezárult az engedélyeztetési folyamat, így március 30-án megnyitja kapuit az új tüdőkórház Sepsiszentgyörgyön. A korszerű intézményben a járóbeteg-ellátás, az ambuláns gondozás és a kórházi kezelés egyaránt elvégezhető.
Ezenkívül készülnek a következő pályázati ciklusra, új irányvonalak meghatározásán dolgoznak. András-Nagy Róbert felidézte: a megyei tanács kórházfejlesztés céljából az intézményük rendelkezésére bocsájtja a Cigaretta utcai területet, itt szeretnének egy egészségügyi komplexumot kialakítani. Erre vonatkozóan már vannak terveik, de ezeket nagyban befolyásolja az, hogy merre alakul az ország egészségügyi politikája.
Sepsiszentgyörgyön megkezdték a Cigaretta utcai terület rendezését, ahová az elkövetkező években a kórházhoz tartozó egészségügyi létesítményt építtetne a megyei önkormányzat.
Próbálják kitalálni a jövőt – így fogalmazott a menedzser –, ugyanis a kórházi struktúrák átalakítása elkerülhetetlen, a rendszert újra kell gondolni, de nem mindegy, hogy az egészségügyi minisztérium milyen irányelveket határoz meg. Ettől is függ az, hogy a sepsiszentgyörgyi új egészségügyi központban rehabilitációs, ápolási vagy pszichiátriai kórházat fognak kialakítani.
Zajlik a tüdőkórház épületének finomhangolása, működésbe kerülnek a röntgengépek is
Fotó: Tuchiluș Alex
Az irányelvek kijelölésére lassan két éve vár a megyei sürgősségi kórház, de
A jövőbeli komplexumot egy moduláris épületegyüttesként képzelik el, amelyet az aktuális egészségügyi követelményeknek, igényeknek megfelelően tudnak kialakítani, átalakítani.
ami 10-15 év múlva teljesen másképp fog történni, mint most” – húzta alá András-Nagy Róbert. A menedzser szerint az már most borítékolható, hogy a meglévő épületeik néhány év múlva elavultnak fognak számítani, és ezt tudomásul kell venni, a fejlesztéseket ennek megfelelően kell eltervezni.
A Cigaretta utcában kap helyet az új egészségügyi központ
Fotó: Tuchiluș Alex
Egy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze csütörtök este fél tízkor Bereck közelében.
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