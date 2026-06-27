Próbálják kitalálni a jövőt a sepsiszentgyörgyi kórházban

Vannak ötletek a sepsiszentgyörgyi megyei kórház fejlesztésére, de egyelőre kevés a támpont

A sepsiszentgyörgyi megyei kórház idei éve az elkezdett korszerűsítések lezárásáról, finomhangolásról, ötletelésről szól. Terveik között szerepel a régi kórházépület felújítása és a leendő egészségügyi komplexum projektjének elindítása is.

Farkas Orsolya 2026. június 27., 09:002026. június 27., 09:00

Néhány hónap leforgása alatt sokat változott a sepsiszentgyörgyi megyei kórház udvara. Három régi épületnek új külsőt kölcsönöztek, és sorra kerítenék a negyediket is, a belgyógyászat épületét. Költöztetik a laboratóriumot, és közben a kórház digitalizálásán is dolgoznak. Készülnek az új pályázati ciklusra, és

szeretnének elindítani egy újabb óriásprojektet, amely a kórház hosszú távú fejlődését szolgálja.

A részletekről András-Nagy Róberttel, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzserével beszélgetünk.

András-Nagy Róbert kórházmenedzserrel beszélgettünk Fotó: Tuchiluș Alex

Befejeznék, amit a világjárvány alatt elkezdtek Az energetikai korszerűsítés kivitelezési munkálatai egy éve kezdődtek, és rövidesen le is zárulnak, már az utolsó simításokat végzik a konyhán, a főépület C szárnyán, valamint a fertőző épületén. A munkálatok az épületek hosszú távú fenntarthatóságát szavatolják: a szakemberek szigeteltek, nyílászárókat cseréltek, energiatakarékos technológiákra épülő rendszereket telepítettek, napelemekkel látták el az épületeket. korábban írtuk Megállás nélkül dolgoznak a sepsiszentgyörgyi megyei kórház területén Jelenleg a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház csaknem mindegyik épületét korszerűsítik: építik, hőszigetelik, felszereléssel látják el azokat. András-Nagy Róbert kórházmenedzser szerint rövidesen az új sürgősségi osztály is elindulhat. Ebből a projektből azonban kimaradt a kórház egy régi épülete, a belgyógyászat. Ezt a felújítást 2012 óta tervezik, de csak 2020-ban sikerült elindítani a folyamatot, finanszírozást nyerni a bővítésre és felújításra. Frissítették az akkorra már elavult terveket, a közbeszerzési eljáráson kiválasztották a nyertes kivitelezőt, a munkálatokat el is kezdték. Ekkor felütötte a fejét a koronavírus-járvány, és még mielőtt komolyabb haladást érhettek volna el, az építkezési költségek megugrottak, a finanszírozás elakadt, az építő pedig visszalépett. korábban írtuk Megújul és bővül a belgyógyászat épülete Felújítják és bővítik a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház régi épületét. A belgyógyászatnak, nefrológiának, szemészetnek és ideggyógyászatnak helyet adó épületet 861 négyzetméterrel növelik. Amint András-Nagy Róbert elmondta,

jelenleg új finanszírozási lehetőségeket keresnek, hogy a hátramaradt munkát végre befejezhessék.

E szándék mellett kitartanak még akkor is, ha egy újabb építkezés ismét áldatlan állapotot idéz elő a kórház tevékenysége szempontjából, hiszen ismét átszervezésre lesz szükség, ami bizonyos fokú kellemetlenséggel jár a páciensek és a személyzet számára is.

Hátra van a belgyógyászat felújítása, keresik a finanszírozást Fotó: Tuchiluș Alex

Óriási logisztikai munka ez, de törekedni fognak a kompromisszumos megoldásokra ugyanúgy, ahogyan eddig tették. A digitalizáció hozadéka Jelenleg is zajlik a kórház pályázati támogatás révén történő digitalizációja.

Az elsődleges cél az az volt, hogy a számítógépes hálózat szempontjából egy olyan infrastruktúrát hozzunk létre, amire évek múltán is tudunk építeni.

Szervereket, hálózati eszközöket vásároltunk, amelyekre mindegyik kórházi osztályt rácsatlakoztatjuk az elkövetkező időszakban” – magyarázta a kórházmenedzser. Hirdetés Kiépítenek egy külön hálózatot az orvosi eszközök használatára, ugyanakkor a fejlesztésből profitálnak a betegek és hozzátartozók is, hiszen

a projekt része egyebek mellett a publikus internethálózat is, amely a kórház teljes területén hozzáférhető lesz.

A digitalizáció egyik legfontosabb hozadéka, hogy olyan applikációkat vásárolnak, amelyek biztonságosabbá teszik az ellátást: például

olyan kommunikációs eszközöket szereznek be, amelyek lehetővé teszik, hogy az orvosok a betegágy mellett azonnal hozzáférjenek minden szükséges adathoz.

A laboratórium ideiglenesen az új sürgősségi osztály adminisztratív felületén kapott helyet, emiatt a páciensek átszállítása a főépületbe nem egyszerű, a közlekedés jelenleg az udvaron keresztül zajlik. korábban írtuk Helyben elvégezhető minden vizsgálat az új, korszerű sürgősségi osztályon Sepsiszentgyörgyön Hosszú évek munkáját tükrözi a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház új sürgősségi osztálya. A háromszoros kapacitású, korszerű betegellátó egység augusztus 25-én, reggel 8 órától fogadja a betegeket. A laboratóriumot tehát költöztetik, méghozzá a régi sürgősségi osztály helyére, így hamarosan összekapcsolhatják az új, bővített sürgősségi osztályt a kórház főépületével. Kérdésünkre a menedzser azt is elárulta, hogy a sürgősségi osztályon sikerült lefedni az orvoshiányt, de kiemelt cél, hogy erre a területre még több szakembert vonzzanak, megerősítsék a sürgősségi ellátást és az intenzív terápiát is.

Amint átköltöztetik a laboratóriumot, közvetlen kapcsolatba hozhatják az új sürgősségi osztályt a főépülettel Fotó: Tuchiluș Alex

A távlati cél az, hogy a kritikus állapotú betegek ellátására külön orvosi csapat jöjjön létre, és el tudják indítani az intenzív terápiás mentőegységet. Ezenkívül nemrég a tüdőkórházat is beindították, itt még zajlik a finomhangolás, legutóbb a röntgengépeket helyezték üzembe. korábban írtuk A betegek szolgálatába áll az új tüdőkórház Lezárult az engedélyeztetési folyamat, így március 30-án megnyitja kapuit az új tüdőkórház Sepsiszentgyörgyön. A korszerű intézményben a járóbeteg-ellátás, az ambuláns gondozás és a kórházi kezelés egyaránt elvégezhető. Igazodni kell a változáshoz Ezenkívül készülnek a következő pályázati ciklusra, új irányvonalak meghatározásán dolgoznak. András-Nagy Róbert felidézte: a megyei tanács kórházfejlesztés céljából az intézményük rendelkezésére bocsájtja a Cigaretta utcai területet, itt szeretnének egy egészségügyi komplexumot kialakítani. Erre vonatkozóan már vannak terveik, de ezeket nagyban befolyásolja az, hogy merre alakul az ország egészségügyi politikája. korábban írtuk Előkészítik az új egészségügyi központ helyét Sepsiszentgyörgyön Sepsiszentgyörgyön megkezdték a Cigaretta utcai terület rendezését, ahová az elkövetkező években a kórházhoz tartozó egészségügyi létesítményt építtetne a megyei önkormányzat. Próbálják kitalálni a jövőt – így fogalmazott a menedzser –, ugyanis a kórházi struktúrák átalakítása elkerülhetetlen, a rendszert újra kell gondolni, de nem mindegy, hogy az egészségügyi minisztérium milyen irányelveket határoz meg. Ettől is függ az, hogy a sepsiszentgyörgyi új egészségügyi központban rehabilitációs, ápolási vagy pszichiátriai kórházat fognak kialakítani.

Zajlik a tüdőkórház épületének finomhangolása, működésbe kerülnek a röntgengépek is Fotó: Tuchiluș Alex

Az irányelvek kijelölésére lassan két éve vár a megyei sürgősségi kórház, de

hamarosan lépniük kell, ha a 2028-as pályázati ciklusban nem akarnak lemaradni a finanszírozási lehetőségekről.

A jövőbeli komplexumot egy moduláris épületegyüttesként képzelik el, amelyet az aktuális egészségügyi követelményeknek, igényeknek megfelelően tudnak kialakítani, átalakítani.

Úgy kell megtervezzük ezt a komplexumot, hogy adott esetben hozzá tudjuk építeni a sürgősségi ellátást, az intenzív terápiát, a műtőket, és meg tudjuk oldani az akut ellátást,

ami 10-15 év múlva teljesen másképp fog történni, mint most” – húzta alá András-Nagy Róbert. A menedzser szerint az már most borítékolható, hogy a meglévő épületeik néhány év múlva elavultnak fognak számítani, és ezt tudomásul kell venni, a fejlesztéseket ennek megfelelően kell eltervezni.