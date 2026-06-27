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Próbálják kitalálni a jövőt a sepsiszentgyörgyi kórházban

Vannak ötletek a sepsiszentgyörgyi megyei kórház fejlesztésére, de egyelőre kevés a támpont • Fotó: Tuchiluș Alex

Vannak ötletek a sepsiszentgyörgyi megyei kórház fejlesztésére, de egyelőre kevés a támpont

Fotó: Tuchiluș Alex

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A sepsiszentgyörgyi megyei kórház idei éve az elkezdett korszerűsítések lezárásáról, finomhangolásról, ötletelésről szól. Terveik között szerepel a régi kórházépület felújítása és a leendő egészségügyi komplexum projektjének elindítása is.

Farkas Orsolya

2026. június 27., 09:002026. június 27., 09:00

Néhány hónap leforgása alatt sokat változott a sepsiszentgyörgyi megyei kórház udvara. Három régi épületnek új külsőt kölcsönöztek, és sorra kerítenék a negyediket is, a belgyógyászat épületét. Költöztetik a laboratóriumot, és közben a kórház digitalizálásán is dolgoznak. Készülnek az új pályázati ciklusra, és

szeretnének elindítani egy újabb óriásprojektet, amely a kórház hosszú távú fejlődését szolgálja.

A részletekről András-Nagy Róberttel, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzserével beszélgetünk.

András-Nagy Róbert kórházmenedzserrel beszélgettünk • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

András-Nagy Róbert kórházmenedzserrel beszélgettünk

Fotó: Tuchiluș Alex

Befejeznék, amit a világjárvány alatt elkezdtek

Az energetikai korszerűsítés kivitelezési munkálatai egy éve kezdődtek, és rövidesen le is zárulnak, már az utolsó simításokat végzik a konyhán, a főépület C szárnyán, valamint a fertőző épületén. A munkálatok az épületek hosszú távú fenntarthatóságát szavatolják: a szakemberek szigeteltek, nyílászárókat cseréltek, energiatakarékos technológiákra épülő rendszereket telepítettek, napelemekkel látták el az épületeket.

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Megállás nélkül dolgoznak a sepsiszentgyörgyi megyei kórház területén
Megállás nélkül dolgoznak a sepsiszentgyörgyi megyei kórház területén

Jelenleg a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház csaknem mindegyik épületét korszerűsítik: építik, hőszigetelik, felszereléssel látják el azokat. András-Nagy Róbert kórházmenedzser szerint rövidesen az új sürgősségi osztály is elindulhat.

Ebből a projektből azonban kimaradt a kórház egy régi épülete, a belgyógyászat. Ezt a felújítást 2012 óta tervezik, de csak 2020-ban sikerült elindítani a folyamatot, finanszírozást nyerni a bővítésre és felújításra. Frissítették az akkorra már elavult terveket, a közbeszerzési eljáráson kiválasztották a nyertes kivitelezőt, a munkálatokat el is kezdték. Ekkor felütötte a fejét a koronavírus-járvány, és még mielőtt komolyabb haladást érhettek volna el, az építkezési költségek megugrottak, a finanszírozás elakadt, az építő pedig visszalépett.

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Megújul és bővül a belgyógyászat épülete
Megújul és bővül a belgyógyászat épülete

Felújítják és bővítik a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház régi épületét. A belgyógyászatnak, nefrológiának, szemészetnek és ideggyógyászatnak helyet adó épületet 861 négyzetméterrel növelik.

Amint András-Nagy Róbert elmondta,

jelenleg új finanszírozási lehetőségeket keresnek, hogy a hátramaradt munkát végre befejezhessék.

E szándék mellett kitartanak még akkor is, ha egy újabb építkezés ismét áldatlan állapotot idéz elő a kórház tevékenysége szempontjából, hiszen ismét átszervezésre lesz szükség, ami bizonyos fokú kellemetlenséggel jár a páciensek és a személyzet számára is.

Hátra van a belgyógyászat felújítása, keresik a finanszírozást • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Hátra van a belgyógyászat felújítása, keresik a finanszírozást

Fotó: Tuchiluș Alex

Óriási logisztikai munka ez, de törekedni fognak a kompromisszumos megoldásokra ugyanúgy, ahogyan eddig tették.

A digitalizáció hozadéka

Jelenleg is zajlik a kórház pályázati támogatás révén történő digitalizációja.

Idézet
Az elsődleges cél az az volt, hogy a számítógépes hálózat szempontjából egy olyan infrastruktúrát hozzunk létre, amire évek múltán is tudunk építeni.

Szervereket, hálózati eszközöket vásároltunk, amelyekre mindegyik kórházi osztályt rácsatlakoztatjuk az elkövetkező időszakban” – magyarázta a kórházmenedzser.

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Kiépítenek egy külön hálózatot az orvosi eszközök használatára, ugyanakkor a fejlesztésből profitálnak a betegek és hozzátartozók is, hiszen

a projekt része egyebek mellett a publikus internethálózat is, amely a kórház teljes területén hozzáférhető lesz.

A digitalizáció egyik legfontosabb hozadéka, hogy olyan applikációkat vásárolnak, amelyek biztonságosabbá teszik az ellátást: például

olyan kommunikációs eszközöket szereznek be, amelyek lehetővé teszik, hogy az orvosok a betegágy mellett azonnal hozzáférjenek minden szükséges adathoz.

A laboratórium ideiglenesen az új sürgősségi osztály adminisztratív felületén kapott helyet, emiatt a páciensek átszállítása a főépületbe nem egyszerű, a közlekedés jelenleg az udvaron keresztül zajlik.

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Helyben elvégezhető minden vizsgálat az új, korszerű sürgősségi osztályon Sepsiszentgyörgyön
Helyben elvégezhető minden vizsgálat az új, korszerű sürgősségi osztályon Sepsiszentgyörgyön

Hosszú évek munkáját tükrözi a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház új sürgősségi osztálya. A háromszoros kapacitású, korszerű betegellátó egység augusztus 25-én, reggel 8 órától fogadja a betegeket.

A laboratóriumot tehát költöztetik, méghozzá a régi sürgősségi osztály helyére, így hamarosan összekapcsolhatják az új, bővített sürgősségi osztályt a kórház főépületével. Kérdésünkre a menedzser azt is elárulta, hogy a sürgősségi osztályon sikerült lefedni az orvoshiányt, de kiemelt cél, hogy erre a területre még több szakembert vonzzanak, megerősítsék a sürgősségi ellátást és az intenzív terápiát is.

Amint átköltöztetik a laboratóriumot, közvetlen kapcsolatba hozhatják az új sürgősségi osztályt a főépülettel • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Amint átköltöztetik a laboratóriumot, közvetlen kapcsolatba hozhatják az új sürgősségi osztályt a főépülettel

Fotó: Tuchiluș Alex

A távlati cél az, hogy a kritikus állapotú betegek ellátására külön orvosi csapat jöjjön létre, és el tudják indítani az intenzív terápiás mentőegységet. Ezenkívül nemrég a tüdőkórházat is beindították, itt még zajlik a finomhangolás, legutóbb a röntgengépeket helyezték üzembe.

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A betegek szolgálatába áll az új tüdőkórház
A betegek szolgálatába áll az új tüdőkórház

Lezárult az engedélyeztetési folyamat, így március 30-án megnyitja kapuit az új tüdőkórház Sepsiszentgyörgyön. A korszerű intézményben a járóbeteg-ellátás, az ambuláns gondozás és a kórházi kezelés egyaránt elvégezhető.

Igazodni kell a változáshoz

Ezenkívül készülnek a következő pályázati ciklusra, új irányvonalak meghatározásán dolgoznak. András-Nagy Róbert felidézte: a megyei tanács kórházfejlesztés céljából az intézményük rendelkezésére bocsájtja a Cigaretta utcai területet, itt szeretnének egy egészségügyi komplexumot kialakítani. Erre vonatkozóan már vannak terveik, de ezeket nagyban befolyásolja az, hogy merre alakul az ország egészségügyi politikája.

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Előkészítik az új egészségügyi központ helyét Sepsiszentgyörgyön
Előkészítik az új egészségügyi központ helyét Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgyön megkezdték a Cigaretta utcai terület rendezését, ahová az elkövetkező években a kórházhoz tartozó egészségügyi létesítményt építtetne a megyei önkormányzat.

Próbálják kitalálni a jövőt – így fogalmazott a menedzser –, ugyanis a kórházi struktúrák átalakítása elkerülhetetlen, a rendszert újra kell gondolni, de nem mindegy, hogy az egészségügyi minisztérium milyen irányelveket határoz meg. Ettől is függ az, hogy a sepsiszentgyörgyi új egészségügyi központban rehabilitációs, ápolási vagy pszichiátriai kórházat fognak kialakítani.

Zajlik a tüdőkórház épületének finomhangolása, működésbe kerülnek a röntgengépek is • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Zajlik a tüdőkórház épületének finomhangolása, működésbe kerülnek a röntgengépek is

Fotó: Tuchiluș Alex

Az irányelvek kijelölésére lassan két éve vár a megyei sürgősségi kórház, de

hamarosan lépniük kell, ha a 2028-as pályázati ciklusban nem akarnak lemaradni a finanszírozási lehetőségekről.

A jövőbeli komplexumot egy moduláris épületegyüttesként képzelik el, amelyet az aktuális egészségügyi követelményeknek, igényeknek megfelelően tudnak kialakítani, átalakítani.

Idézet
Úgy kell megtervezzük ezt a komplexumot, hogy adott esetben hozzá tudjuk építeni a sürgősségi ellátást, az intenzív terápiát, a műtőket, és meg tudjuk oldani az akut ellátást,

ami 10-15 év múlva teljesen másképp fog történni, mint most” – húzta alá András-Nagy Róbert. A menedzser szerint az már most borítékolható, hogy a meglévő épületeik néhány év múlva elavultnak fognak számítani, és ezt tudomásul kell venni, a fejlesztéseket ennek megfelelően kell eltervezni.

A Cigaretta utcában kap helyet az új egészségügyi központ • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A Cigaretta utcában kap helyet az új egészségügyi központ

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Sepsiszentgyörgy Egészségügy Kórház
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