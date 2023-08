Három utcában bővül a villanyhálózat Székelyudvarhelyen

Több kérés is érkezett a Cinege, a Farcádi és a Lejtő utcai lakók részérő a villanyhálózat bővítése érdekében, de erre mostanig várni kellett, hogy a tulajdonosok rendezhessék területeik jogi viszonyát – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

Megjegyzik azt is, hogy az elmúlt időszakban a lakók leadták az önkormányzatnak a fejlesztéshez szükséges földterületeket, ugyanakkor a munkálatok műszaki tervei is elkészültek. A meghirdetett közbeszerzési eljárás is sikeresen zárult le, így a kivitelező átvehette a munkatelepet.

Földbe helyezik a kábeleket

A 600 ezer lej értékű munkálatot fele-fele arányban fizeti az áramszolgáltató vállalat, illetve a helyi önkormányzat, a város 300 ezer lejes hozzájárulását már korábban jóváhagyták a képviselők. Máthé László Ferenc, a polgármesteri hivatal közönségkapcsolati irodájának vezetője lapunknak elmondta,