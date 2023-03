Harcolt az 1848-as forradalomban, majd Székelyudvarhelyen telepedett le

Mint mondta, már csupán néhány ember gyújt gyertyát rendszeresen a honvéd sírján – ő is apja hagyatékát folytatva teszi ezt. Szalai szerint fontos lenne, hogy a közösség szélesebb körben emlékezzen meg a szabadságharcosról, összekapcsolhatnák nevét a helyben szervezett március 15-ei ünnepi rendezvényekkel. Úgy véli, hogy tiszteletadásként utcát is el lehetne nevezni Kis Ferencről Székelyudvarhelyen.

„Honfi hogyha e kereszt előtt megállsz, sarokban nyugvó Kis Ferencre találsz, Bem tábornok alatt 1848-ban ezredtrombitás volt, és hős a csatában. Most itt nyugszik e sötét sír árnyékában, 1819-ik évben Borsodmező – Csádban született, s most nyugszik Erdély kis hazánkban. Üdvöt hős lelkének, nyugtot sírhalmában, áldást békét adjon Isten a hazában. Meghalt 1871 április 1-én” – talán ez a sírfelirat tükrözi leghitelesebben, hogy ki volt ő.

A múzeumigazgató kifejtette, Kis Ferenc Székelyudvarhelyen telepedett le és minden bizonnyal hentesként tevékenykedett – ám utóbbiról nem rendelkeznek írásos dokumentummal. Egy, a múzeum által rendelkezésünkre bocsátott 1999-es, Dr. Kováts Lajos által megfogalmazott cikkben az szerepel, hogy abban az évben megemlékeztek Székelyudvarhelyen a szabadságharcosról, ugyanakkor a sorok írója tájékoztatta a Borsod–Abaúj–Zemplén megyei Mezőcsát vezetőségét a Székelyföldön nyugvó Kis Ferencről.

Miklós Zoltán arról is beszélt lapunknak, hogy intézményük is megemlékezett a szabadságharcosról néhány éve, amikor egy kisebb kiállítás részeként közszemlére tették sírjának fényképét. Arra is felhívta a figyelmet, hogy korábban a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA) elhelyezett egy tájékoztató táblát a katolikus temető bejáratánál (ami most már kevésbé van jó állapotban – szerk. megj.), amelyen szerepelnek az ott nyugvó jeles személyek.