Emlékház fogja őrizni a legnagyobb székely örökségét

Méltón emlékezni

Mint az már megszokott, az emlékünnepség a délben a városközpontban folytatódott Orbán Balázs 1995 február 4-én, a Városháza téren elhelyezett emlékszobránál.

Szükséges Orbán Balázsról beszélni, mert ma már csak meseszámba megy az a régebben történt valóság , hogy az egyszerű székely ember, elhaladva a szejkefürdői sírboltnál, levette a kalapját

– idézte Szentmártoni Kálmán, a székelykeresztúri unitárius gimnázium tanárának 1929-ben, a legnagyobb székely születésének századik évfordulóján mondott szavait Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere. A városvezető a továbbiakban arról beszélt, hogy egy újabb évszázad elteltével még inkább aktuálissá válik ez a felvetés.

Jut-e eszünkbe Orbán Balázs, amikor áthaladunk a Szejkén? Ha nem is emeljük meg kalapunkat, jut-e eszünkbe, hogy minden körülmények között a székely népet szolgálta.

Akkor is, amikor a nép, nem ismerve fel nagyságát, nem juttatta be a Magyar Országgyűlésbe, de ő továbbra is értünk munkálkodott. Sőt, tette ezt akkor is, amikor végrendeletében anyagi javait is a székely népre hagyta, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületen és a székelykeresztúri gimnázium fenntartására létrehozott alapítványon keresztül. És mi mit teszünk érte? Az ő emlékének ápolásáért?

Vajon az a nép, amely neki mindene volt, megteszi- e a kötelességét?

– sorolta az elöljáró. Hozzátette:

üdvözli a szejkei emlékház létrehozásának ötletét, amely abban erősít meg mindenkit, hogy van törekvés arra, hogy többet akarjunk tenni Orbán Balázs emlékének éltetéséért, s ezáltal magunkban is erősíteni akarjuk székely identitástudatunkat.

A városközponti ünnepségen egyébként közreműködött a Székely Dalegylet, a Balázs Ferenc Vegyeskar és az Alla Breve Vegyeskar alkotta egyesített kórus, valamint Simó Sándor unitárius lelkész is ünnepi beszédet mondott.