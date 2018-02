Előbb az alapinfrastruktúrát fejlesztik, és csak azután jöhetnek a „rendhagyó” beruházások

Ehhez hasonló trágyatározót létesítenének Csicsóban is • Fotó: Péter Lukács

Az elmúlt hónapokban tartott falugyűlések, illetve az idei költségvetések ismertetése során egyértelművé vált, hogy

a beruházásokat illetően a csíki településeken elsősorban az alapinfrastruktúra – mint az ivóvíz- és szennyvízrendszerek, illetve az úthálózat – kiépítése, bővítése a legfontosabb.

Azok mellett pedig a különböző pályázati lehetőségek határozzák meg, hogy milyen fejlesztésekhez látnak hozzá a településeken – többen pályáztak kultúrotthon, közvilágítási rendszer korszerűsítésére, multifunkcionális gépek vásárlására, óvodaépítésre. Egy-egy önkormányzat a sokak által megragadott lehetőségek mellett rendhagyónak mondható ötleteket is megpróbál kivitelezni. Ezek olyan beruházások, amire nem minden esetben van meg a szükséges teljes összeg, de az önkormányzatok érdemesnek tartják, hogy forrásokat keressenek, évente kisebb összegeket fordítsanak rá. Ezekből szemléztünk.

Csíkcsicsóban a számos fejlesztési terv között szerepel egy inkubátorház, esetleg szociális központ létrehozása, illetve egy trágyatározó kialakítása, a szükséges eszközök beszerzésével. Péter Lukács polgármester érdeklődésünkre elmondta, korábban megvásárolták a helyiek által csak kicsi tömbházként emlegetett kétemeletes épületet, amelyben egy irodaház, vagy szociális központ elindítását tervezik. Az épület felújítására egyelőre még nincs kellő pénzforrásuk, de

fontosnak tartják a két beruházás közül az egyiket megvalósítani.

Az irodaház létesítése mellett több érv is szól, hiszen az épület a főút mellett, a vasútállomás közelében, a városból is könnyen megközelíthető helyen van, a körülötte lévő terület alkalmas parkolók kialakítására. A kezdeti beruházás után pedig folyamatos jövedelmet jelenthetne a községnek, illetve erősíthetné a helyi gazdasági életet is – részletezte az elöljáró. Hozzátette, e tervük megvalósítására ugyan pályázhatnának a Nagy Infrastruktúra Operatív Program keretében (POIM), de az ötven százalékos önrészt nem tudják biztosítani, hiszen elsősorban az alapinfrastrukturális beruházásaikra szánják a költségvetésük fejlesztésekre fordítható részét. Így bíznak benne, hogy az Országos Helyi Fejlesztési Program (PNDL) idei kiírására sikeresen pályáznak majd e tervük megvalósítására. Hozzávetőleg egymillió euróra lenne szükség, hogy az épületet és környezetét rendezhessék, használhatóvá tehessék.

Azt is megtudtuk Péter Lukácstól, hogy

a talajvizek szennyezésének csökkentése érdekében községi trágyatározó létesítését is fontosnak tartja a településvezetés.

Erre a célra a környezetvédelmi minisztériumhoz benyújtott pályázatukat elfogadták ugyan, de finanszírozást mégsem nyertek. Mivel mindössze két pontra lenne szükség ahhoz, hogy a finanszírozottak között legyen a csíkcsicsói beruházás, így óvást nyújtottak be. Bíznak benne, hogy óvásuk pozitív eredményt hoz, azáltal ugyanis egy olyan közösségi trágyatározót alakíthatnának ki – a szükséges gépek beszerzésével együtt –, ahol a téli időszakban a többlettrágyát tárolhatnák a helyiek. Az említett pályázat révén az 1,5 millió lej értékű beruházás megvalósításához kétszázalékos önrészt kellene az önkormányzat vállaljon.

Bíró László, Csíkmadaras polgármestere az önkormányzat „rendhagyó” terveivel kapcsolatban kifejtette: amikor hozzáláttak a helyi vízerőművek kiépítéséhez, már akkor tudta, hogy Székelyföld rendkívüli erőforrásait – mint a villamos és hőenergia – érdemes kihasználni. Főként annak tükrében, hogy

az önkormányzat több mint 100 ezer eurót fizet ki évente az iskolaépületek fűtésére és villanyszámlájára.

Következő lépésként egy biomassza erőmű létesítését tervezik, amely által a növényi hulladékokat lehetne hasznosítani hő- és villamos energia-termeléshez. Az ezzel kapcsolatos terveket rövidesen véglegesítik, és uniós forrásokra pályáznak általa. Ezzel párhuzamosan kihasználnák a település termálenergia-forrásait is, emiatt elindították az ehhez szükséges feltárási jog megszerzésének folyamatát – közben ehhez is keresik már a finanszírozási alapokat. Ezekre a majdani beruházásaikra amiatt is szükséges pályázati lehetőségeket keresi, mert nagy értékű munkálatokról van szó – a biomassza erőmű megépítése például mintegy négymillió euróba kerül.

Közben egy kisipari terület kialakítása is folyamatban van Csíkmadarason: az 1960-as években épült térségi gabonatározó egy részét három részletben fizeti ki az önkormányzat. Az adott létesítmény privatizálása a kilencvenes években történt meg, s az elmúlt években sikerült eljutni odáig, hogy a helyi önkormányzat megvásárolhatja. Ezáltal

az önkormányzat tulajdonába kerül egy vasútvonal, trafóállomás, két nagy raktár, hangárok, mérlegház.

A több mint egy hektáros területen kapna helyet a biomassza-erőmű is, de amellett a további felületeket is használatba vennék – tisztázta az illetékes. Meglátása szerint, a helyi villamoshálózat földbe fektetése is rendhagyó megoldásnak számít a térségben – amelyet az aszfaltozások elkezdése előtt egyes szakaszokon saját költségvetésükből oldottak meg.

A helyiek kérését figyelembe véve döntött úgy Madéfalva önkormányzata, hogy idén pénzt fordít egy közösségi tér kialakítására. A terveik szerint megvásárolnak egy csűrt, amelyet közmunkával, a helyiek közreműködésével alakítanának át egy olyan felületté, ahol a helyi kulturális csoportok, civil szervezetek – mint az idősek klubja, a dalkör, az ifjúsági szervezet, a cserkészek – megtarthatják azokat a kisebb eseményeiket, amelyekhez nem szükséges a kultúrotthon befogadó képessége – tájékoztatott Csibi József. Madéfalva polgármestere hozzátette, ez nem egy nagy értékű beruházás, de a közösségi súlyát tekintve annál fontosabb. Költségvetésükből a csűrvásárlásra tízezer lejt különítettek el, a továbbiakban keresnek egy jó állapotú csűrt, amelyet a templom közelében építenének újjá, és az aktív közösségi életét élő helyiekkel tennének használhatóvá. A cél, hogy ez a folyamat elinduljon, általa „mozgásba hozzák” a helyieket. Meglátásuk szerint ugyanis

sokkal inkább magukénak érzik majd a teret a falubeliek, ha részt vesznek annak kialakításában.