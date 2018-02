Díszvágott disznó a Csíkszentmiklósi Kolbászfesztiválon

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend az immár ötödik alkalommal megszervezett Csíkszentmiklósi Kolbászfesztivál: a szombati esemény fő programpontjának számító kolbásztöltő versenyre több mint húsz csapat nevezett be. A helybéli labdarúgópályán az esős időjárás ellenére is jó hangulatban zajló rendezvényen mindenki találhatott kedvére való kikapcsolódási lehetőséget – és kolbászt is.