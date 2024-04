A stílus maga a jelölt, avagy önkéntes népvezérek viszonyulása az anyanyelvhez

A stílus maga az ember – mondta jó 270 évvel ezelőtt, akadémiai székfoglaló beszédében Georges-Louis Leclerc de Buffon francia természettudós, és azóta számtalanszor idézték, bizonyára nem alaptalanul. Bizonyos külcsíni jegyek elvileg bármikor, tetszés szerint alakíthatók vagy elleshetők másoktól, hiszen szappanoperákon csüngve is napirenden lehetünk a divat alakulásával, legyen az öltözet vagy hajviselet, de

Aki diákként mindig mással íratta a fogalmazásokat, és a kötelező házi olvasmányoknak is csak a diafilmes verzióit hajtotta, ma aligha tud összeszedetten beszélni, közérthetően fogalmazni, – horribile dictu! – helyesen írni.

Ezt szintén a fentebb említett francia természettudós mondta, ugyanabban a székfoglaló beszédében. És ezzel egyáltalán nem arra célzok, hogy mindenkinek szépen kell tudnia fogalmazni, és tisztába kell lennie a magyar helyesírás esetenként nehezen követhető szabályaival, hiszen például egy ácsmester anélkül is mintaszerű faházakat tud összeállítani, hogy közben József Attila-idézeteket mormolna magában.

Mindez városom, Kézdivásárhely pártkorifeusainak, polgármesterjelöltjeinek választási kampány turbózta felhívásait, „programjait” olvasva vetődött fel bennem, mert csak ezeket szoktam követni – bár attól tartok, szélesebb körben vizsgálódva is ugyanilyen elkeserítő képet nyernék.

Akkor inkább már arra, akinek legfőbb célkitűzése, „hogy a municípiumi lakosságának aprajanagyja… szakszerű koordinálásban részesüljön”, még akkor is, ha nem biztos, hogy értem, mire gondol. Mint ahogy ezt sem: „a sportágak diverzifikálása, beleértve az olyan sportágakat, ami nem kíván különösebb fizikai megterhelést…” Aztán tőle származik az a gyöngyszem is, amely a magyar kabaré legfrappánsabb mozzanataival vetekedve még akár nevetésre is tudna késztetni, ha nem a bőrömre menne a játék: