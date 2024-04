Rendezvénysorozattal ünneplik a Tánc világnapját Csíkszeredában

Újdonság hétfőn egy kortárs táncelőadást (Sin seen) láthatnak az érdeklődők a Csíki Játékszín nagyszínpadán, majd szintén 29-én úgynevezett táncdemonstrációk lesznek a csíkszeredai színház előtti téren.

Míg eddig elsősorban a csíkszeredai táncos közösségeket szólított meg a fesztivál, idén regionálisan is, több tánciskola bevonásával fog kibővülni az esemény táncdemonstrációs programpontja. A táncdemonstrációk után lesz egy élő animációs látványi esemény is a Csíki Játékszín előtt, majd ezt követően lesz a tulajdonképpeni Just dance megmozdulás.

Április 30-án filmvetítéssel zárják a háromnapos eseményt: a Csíki Moziban vetítik este hét órától a harmadik világbeli táncosokról szóló, Moving stories című filmet.

Az esemény részletes leírása a Táncvilágnap Csíkszereda Facebook oldalán elérhető, a tánc workshopokon való részvétel regisztrációhoz kötött, a nagyszínpadi előadásra és a mozifilmre elővételben a Kulissza kávézóban lehet jegyet váltani.