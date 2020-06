Az új előírásokat betartva nyíltak meg a székelyföldi vendéglátó egységek teraszai Korpos Attila , Antal Erika , Kovács Eszter • 2020. június 01., 16:02 • utolsó módosítás: 2020. június 01., 16:14 2020. június 01., 16:02utolsó módosítás: 2020. június 01., 16:14 HIRDETÉS A gazdaság újraindításának egyik fontos mozzanatként június elsejétől engedélyezte a kormány a teraszok megnyitását. Székelyföld-szerte több vendéglátó egység is élt a lehetőséggel.

• Fotó: Pinti Attila

„A kávézó bezárása érzékenyen érintett, ráadásul az első időszakban kilátásban sem volt, hogy mikor nyithatunk újra” – mondta el az újranyitást követő megkeresésünkre Dobos Anita. A csíkszeredai Frei Cafe ügyvezetője rámutatott, több kávékülönlegességük lejárati ideje is beleesett az elmúlt két hónapban, ráadásul nem tudták, hogy miből fizetik majd ki az alkalmazottak bérét, lévén, hogy nem tartalékoltak. HIRDETÉS Egy külsős anyagi támogatás lényegesen megkönnyítette a további működésüket, de Anita hozzátette, rengeteg papírmunkával járt, hogy egyáltalán el tudjanak indulni. Az elővigyázatosság jegyében kézfertőtlenítőket és nedves törlőkendőt tettek ki a bejárathoz, a mosdókat szintén ellátták fertőtlenítőszerekkel és egészségügyi szesszel, továbbá minden alkalmazott védőmaszkot és kesztyűt visel. Mi nem kötelezzük a vendégeket a lázmérésre, ha valaki igényli, akkor megmérjük a lázát. A teraszon a korábbi hat asztal helyett most ötöt tudtunk elhelyezni úgy, hogy a kötelező betartandó távolság legyen meg közöttük” – tudatta az üzletvezető. Kiemelte, a vendégek elővigyázatosak, megkérdezik hova ülhetnek le és milyen kötelezettségeik vannak, amint belépnek az egységbe. Hozzátette: fel vannak készülve, hogy igazodjanak a további intézkedésekhez is, de most örülnek, hogy újból élettel telik meg a kávézó.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Egy másik vendéglátó egység ügyvezetője úgy fogalmazott, ők az első pillanattól teljesen leálltak, elvitelre sem dolgoztak. „Az elmúlt két hónap megterhelő volt a vállalkozás számára. A csapatból már van, aki ez idő alatt munkahelyet is váltott” – árulta el az ügyvezető. A város egyik legforgalmasabb kávézójaként ők is kénytelenek kevesebb asztallal dolgozni: a korábbi kilenc helyett most öt-hat fog elférni a teraszon. A munkaközösség már négy-öt éve együtt van, így munka szempontjából is nagyon várták már az elindulást: Korábban a vendégeink szinte minden nap visszajártak. Most is erre számítunk, örülünk, hogy jöhetnek, és újból láthatjuk egymást” – összegzett. Van, akinek meg sem éri kinyitni Az esős, hideg idő ellenére hétfőn délelőtt már sor alakult ki a Mokka Kávéház előtt: a székelyudvarhelyi városközpontban lévő lokál több más étteremmel, kocsmával együtt már reggeltől fogadta a vendégeket. Székelyudvarhelyen egyébként összesen 127 működési engedéllyel rendelkező lokál van, ezek negyven-ötven százalékának van lehetősége most kinyitni, de sokaknál kérdéses, hogy egyáltalán érdemes-e – fogalmazott Nagy Levente. Az Udvarhelyszéki Vendéglátók Szövetségének elnöke úgy véli, az egészen kicsi kerthelyiséggel, terasszal rendelkező egységeknél a járványvédelmi, távolságtartási szabályok betartása azt jelentené, hogy csupán két-három asztalnál fogadhatnának vendéget. Így, ha számításba vesszük a működéssel járó megnövekedett költséget (fertőtlenítőszerek és védőfelszerelés beszerzése), sokaknak lehet, hogy meg sem éri kinyitni.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

„A szabályok mindenike betartható, csak akarni kell. Az más kérdés, hogy teljesen aberráltak” – fogalmazott Nagy Levente. A távolságtartási szabályok következtében a legtöbb lokálnál kevesebb mint felére csökken a befogadóképesség, habár több hónapnyi kihagyás után már ez is több mint a semmi – jegyezte meg a szövetség elnöke. A vendégek regisztrálása viszont már az első napon ellenkezésbe ütközött, tudtuk meg: Nagy Levente egyik lokáljában, a Park Étteremnél már volt olyan vendég, aki inkább elment, mintsem kitöltse a bejelentkezési lapot. A személyzetnek gyakorlatilag nem áll jogában igazoltatni a vendégeket, nem vagyunk mi rendfenntartó szerv. Ez egy elsietett ötlet volt” – jegyezte meg a vállalkozó. Hozzátette: a kiszolgáló személyzet dolgát jelentősen megnehezíti, hogy az étlapokat, fűszertartókat, asztalterítőket minden egyes használat után fertőtleníteni kell. „Kézfertőtlenítőt helyeztünk ki a teraszokon, a pincérek természetesen viselik a szükséges védőfelszerelést. De például arra is kevesen hívták fel a vendégek figyelmét, hogy – bár a teraszon nem szükséges –, de ha valamelyik vendég a mellékhelyiséget szeretné használni, akkor ahhoz már kötelező maszkot viselni” – hangsúlyozta Nagy Levente. A vendéglátós egyébként főként azt nehezményezi, hogy a hétfői nyitást megelőzően, a kormány szombaton pontosította a szabályokat, előírásokat, így a vállalkozóknak egy napjuk volt felkészülni.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Az asztalfoglalás nem újdonság Marosvásárhelyen is megnyíltak június 1-jén a teraszok. A Bolyai utcában négy helyre is kiülhetnek azok, akik előre foglalnak, vagyis telefonon jelzik, hogy szeretnének meginni egy kávét. Az egyeztetést követően a helyszínen fel kell írniuk egy lapra a nevüket és elérhetőségüket. Aki ezt megtagadja, az nem ülhet le – válaszolta érdeklődésünkre Siklódi Ferenc barista, a Shadow kávézó tulajdonosa, aki azt is elmondta a Székelyhonnak, hogy a terembe egyszerre csak egy személy léphet be, ha elvitelre szeretne valamit rendelni, illetve a mellékhelyiséget akarja használni.

• Fotó: Haáz Vince

„Ugyanúgy működik ez az asztalfoglalós része, mint eddig, hiszen eddig is telefonon kellett foglalni” – magyarázta. A pincérek kesztyűt és szájmaszkot viseltek, úgy szolgálták ki a vendégeket, akik a kinti asztaloknál üldögéltek. Hasonlóképpen működtek hétfő délelőtt a főtéri teraszok is, a Színház téren két terasz is megnyitott, a Rózsák terén is számos helyen várták a vendégeket, az egészségügyi biztonsági intézkedések betartásával. A városközponttól távolodva is szinte valamennyi söröző, kávézó és étterem terasza megnyílt, azonban a másfél méteres távolságot nem mindenhol tartják be. Főleg azokon a helyeken nehéz ezt betartatni, ahol az amúgy sem túl széles járdán két-három asztal körül üldögélnek a napi sörüket, deci vodkájukat iddogáló törzsvendégek. Hallottam, hogy ma nyílnak a teraszok, kijöttem, találkozzak a haverokkal és igyak végre egy jó korsó sört, mert elegem volt az otthoni üldögélésből” – válaszolta érdeklődésünkre egy nyugdíjas, aki elmondása szerint minden nap kiül egy sörre, de főleg a társaság, a beszélgetés kedvéért szeret kijárni. Arra a kérdésünkre, hogy előre foglalt-e helyet, mosolyogva kérdezett vissza: „miért, hogy nehogy ne legyen hova leüljek?”. A pincér itt is felírja a névsorba a fogyasztókat, az elérhetőségüket, de aki nem egyezik ebbe bele, annak távoznia kell – tudtuk meg.

• Fotó: Haáz Vince

Tapogatózó terasz-újranyitás Sepsiszentgyörgyön Óvatosan vették birtokba a sepsiszentgyörgyi teraszokat hétfőn a vendégek. Az időjárás sem kedvezett a kiülésnek, bár nem esett, borús volt az idő a nap folyamán. Általában minden második asztalnál ültek ketten-hárman: családok, barátok. Sokan szelfiztek, megörökítve az újranyitás pillanatát. Az „új normalitást” annyi jelezte, hogy a pincérek arcpajzzsal, maszkkal, kesztyűvel felszerelkezve szolgáltak fel. Amelyik vendéglátó egységnek volt lehetősége, terjeszkedett, mások a szűk helyet kihasználva a járdára is kitettek két- három asztalt. A gyermeknap miatt a fagyizóknál volt nagyobb forgalom. Az önkormányzat bejelentette, hogy a közterületen levő teraszok díjmentesen terjeszkedhetnek, hogy az előírásos 2 méteres távolság miatt, ne kelljen az asztalok számát csökkenteni. A képlet egyszerű, a közterületfoglalási díjat fizető vendéglátósok ugyanazért díjért háromszor akkora területet kapnak, ahol van erre lehetőség – nyilatkozta Antal Árpád polgármester.