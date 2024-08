Betétdíjas visszaváltás – az 50 banit elvették, a palackokat már nem

Több mint kilenc hónappal az italcsomagolások betétdíjas visszaváltó rendszerének bevezetése után is akadnak még olyan boltok, amelyek nem váltják vissza a palackokat. A környezetőrség munkatársai több ilyet is találtak a Hargita megyei kereskedelmi egységek körében július és augusztus során elvégzett ellenőrzéseik során.

Múlt év novemberének végén vezették be Romániában az italcsomagolások betétdíjas visszaváltó rendszerét, de úgy tűnik, egyes boltokban ennyi idő sem volt elég a palackvisszaváltás megszervezésére. Egy országos akció részeként a Hargita Megyei Környezetőrség 90 kereskedelmi egységben vizsgálta meg szerte a megyében, hogy megfelelően működik-e a rendszer, és több olyat is találtak, ahol egyáltalán nem váltották vissza az italcsomagolásokat.

Alapvetően nem találtak nagy problémákat az ellenőrzés során, igaz, többnyire a nagyobb boltokat, bolthálózatok kirendeltségeit ellenőrizték, de voltak köztük kisebb helyi üzletek is, ezek közül került az említett 8 egység is. Noha erről statisztikai adatok nincsenek, de a megyei környezetőrség helyettes vezetője szerint

De vannak még problémák, kaptak is bejelentéseket – igaz, nem sokat – a lakosság és a cégek részéről egyaránt – mondta el.

A lakossági panaszok leggyakrabban arról szólnak, hogy egyes üzletekben nem, vagy a nap nem minden részében veszik át az üveg- és pillepalackokat, illetve a fém italosdobozokat. Ez általában helyi probléma még egy üzlethálózat esetében is, nem cégpolitika. Azt tudni kell – folytatta Domokos Szilárd –, hogy a problémák egy része a fogyasztóvédelem hatáskörébe tartozik:

Gyakori az is, hogy a visszaváltó automaták meghibásodnak vagy megtelnek és az emberek pillepalackokkal teli szatyrokkal, zsákokkal vándorolnak egyik boltból a másikba, működő automatát keresve. Ilyen jellegű panaszt nem kaptak, de ha valahol van automata, csak nem működik, az szintén a fogyasztóvédelem hatáskörébe tartozó panasz – válaszolta kérdésünkre Domokos Szilárd.

Előfordultak olyan esetek is – és ezek miatt üzletektől kapott panaszt a környezetőrség –, amikor egy bolt önhibáján kívül kell szüneteltesse a visszaváltást: volt olyan bolt, ahonnan annyira megkésve szállították el a RetuRO (a visszaváltási rendszert adminisztráló társaság) munkatársai az összegyűlt italcsomagolásokat, hogy a kereskedelmi egység addig fel kellett függessze a visszaváltást, mert már nem volt ahol elraktározza az üres palackokat.

Egy másik probléma, amiről szintén kereskedőktől értesültünk, hogy ahol kézi átvétellel zajlik a visszaváltás, megtörtént, hogy bevitt valaki egy zsákkal, és a csomagolóanyagok között volt olyan is, amely nem volt SGR-logóval ellátva.

Ezért is jó – fűzte hozzá –, ha a kisebb boltok élnek a társulás lehetőségével és közösen hoznak létre automatával ellátott visszaváltópontot. Hargita megyében ilyenre nem tud példát, de olyanra igen, hogy az önkormányzat szerzett be egy automatát, amelyet használhatnak a község lakói.

Csíkszentdomokoson működik egy ilyen automata, de értesülései szerint más községekben is készülnek hasonló beruházásra

Kitért ugyanakkor arra is, hogy mivel az önkormányzatoknak kötelezettségei vannak a szelektív hulladékgazdálkodást tekintve, az adott település vezetősége számára is hasznos lehet egy ilyen beruházás, ugyanis így az italcsomagolás is szelektíven begyűjtött hulladékká válik, és ez beleszámít a kvótába.