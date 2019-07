Aszfaltozott úton a Leányerdőn át

Az ünnepségen az is elhangzott összesen

6,7 millió lejből valósult meg a beruházás, amelyért az Országos Vidékfejlesztési programban pályázott sikeresen Hargita Megye Tanácsa. Az út hossza 6,1 kilométer.

Szintén egy közös munka jó eredményeként értékelte a megvalósítást Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, aki arra is kitért, hogy már az útalap elkészítésekor is érződött, hogy megnőtt a forgalom. Ez is bizonyítja, hogy hasznos beruházásról van szó. „Számunkra ugyanakkor fontos az az út is, amelyik Homoródabásfalva és Homoródkeményfalva irányába megy. Nem a mi hibánk, hogy ott még nem kezdődhettek el a munkálatok. Amennyiben a tervező cég úgy végezné a feladatát, ahogy azt elvárjuk, akkor mihamarabb el lehetne kezdeni az építkezést, hiszen pályázaton nyertünk rá kormánytámogatást” – magyarázta.