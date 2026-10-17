Az október 9-18 között zajló Székelyföld-napok kiemelt eseménye a Kaptár dokumentumfilm szemle október 17-i sepsiszentgyörgyi díjátadó ünnepsége, amelyen bemutatják a szemle első díjban részesült filmjét is.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

2026-ban ötödik alkalommal szervezték meg a Kaptár dokumentumfilm-szemlét, amely olyan székelyföldi településekre is eljuttatja a filmeket, ahol ritkábban nyílik lehetőség mozis vetítésekre.

Hirdetés

A szemle az elmúlt években a székelyföldi filmes szakma sajátos találkozási pontjává vált. Az arra benevezett alkotásokból falvak/városok művelődésszervezői választhatnak, így a vetítések programja az adott közösség érdeklődéséhez is igazodhat.