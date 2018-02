Amikor a lakóknak lesz elegük abból, hogy saját környezetüket szennyezik

A kinti vécékből a Szejke patakba folyik a szennylé a Holló utcában, amire a lakók szerint is megoldást kell találni. Ennek érdekében Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala tanulmányt készíttetett a szennyvízhálózat kiterjesztésére, illetve az ivóvízhálózat törvény szerinti újjáépítésére. A kivitelezés előtt azonban nem csak a szükséges pénzt kell előteremteni, de az utcában lévő házaknak is legalitásba kell kerülniük.

A hivatal egyébként jó együttműködést vár el az érintett lakóktól, és azt, hogy garantálják, hogy a megvalósítás után valóban rácsatlakoznak a gerincvezetékekre. A szennyvízhálózat kiterjesztését ugyanis az ott élők kérték.

Stábunk is ellátogatott a Holló utcába, ahol a lakók véleményéről érdeklődtünk. Többen megerősítették, valóban csatlakoznának a szennyvízhálózatra – kérést is adtak le a hivatalhoz –, hiszen nekik is kényelmetlen a jelenlegi helyzet. Most jobb híján kinti vécék vannak a házaknál, amelyekből valóban a Szejke patakba folyik a szennylé.

Egyáltalán nem szeretnénk szennyezni a patakot, de most nincs más lehetőségünk

– így az egyikük. Azzal is egyetértettek a megkérdezettek, hogy legalitásba kell kerülniük a házaknak. Enélkül ugyanis nem tudnak valódi lakcímükre szóló személyazonossági igazolványokat készíttetni, ezért sokan barátaikat kérik meg, hogy az ő címüket tüntethessék fel dokumentumaikban. Persze a rendőröknek rendszerint feltűnik a turpisság, így mindig gondok vannak igazoltatáskor. Igazolvány nélkül ugyanakkor külföldre sem tudnak elutazni.

Mások is csatlakoznának



Hét Medence utcai háztartás is csatlakozna az udvarhelyi ivó- és szennyvízhálózatra, ezért a hivatal tanulmányt készíttetett ennek megvalósítása érdekében – közölte Jakab. A munkálat valamivel több mint 133 ezer lejbe kerül, az összeget pályázati úton kell előteremteni, vagy a városi költségvetésbe kell belefoglalni. Erről a későbbiekben dönt az önkormányzat.