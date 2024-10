Ökumenikus emlékhely elhunyt kisdedeknek Sepsiszentgyörgyön is

Ezért is indították el az adománygyűjtést, amellyel az is céljuk, hogy felhívják a figyelmet erre a némiképp tabunak számító, sok elhallgatás által övezett jelenségre.

A sepsiszentgyörgyi református vártemplom lelkésze, Bucsi Zsolt Tamás a munkájához tartozó lelkigondozás során többször is megrendülten hallotta fiatal házaspároktól – ugyanakkor a katolikus kollégáktól is –, hogy menyire megviseli az egész családot, és mennyire fáj az érintetteknek, hogy nekik nincs hol emlékezzenek vagy gyertyát gyújtsanak az elvesztett magzatuk, kisbabájuk emlékére.

az emlékmű olyan pontként is szolgál a térben, ahol az érintettek egymással is találkozhatnak és támogatást is nyújthatnak egymásnak, idővel pedig ez akár egy gyászfeldolgozó csoport is alakulhat.