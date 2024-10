Új igazgatója van a Székely Mikó Kollégiumnak

Sztakics Éva az elmúlt négy évben töltötte be a kollégium igazgatói tisztségét, korábban tizenhat évig volt a város alpolgármestere, és most ismét az. A csütörtök délutánra összehívott tantestületi gyűlésen jelen volt Kiss Imre főtanfelügyelő, a Mikóban főkatedrával rendelkező 76 pedagógus – némelyikük online –, illetve óraadók is. Sztakics Éva megköszönte kollégáinak az együttműködést, mint mondta, úgy érezte, a kialakult összhangnak köszönhetően is tudott eredményes munkát végezni.