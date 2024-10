Siker- és kudarctörténeteken keresztül tudhatunk meg többet a kriptovalutákról Csíkszeredában

Négy történeten keresztül mutatja be a kriptovaluták izgalmas és érdekes világát az MCC legújabb előadása Csíkszeredában október 29-én.

A két sikertörténet a Bitcoin és az Ethereum tündöklését – bár itt is kitérnek majd a két legismertebb kriptopénz árnyoldaiara is – mutatja be.

A másik két történet az FTX és a TerraUSD bukását vázolja, levonva a szükséges konzekvenciákat.