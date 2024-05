A nagy ígéretektől a jégmentes valóságig

E helyett napokon át kiemelt hír volt egy focis bundagyanús botrány. Na, de térjünk vissza Székelyföldre, és örüljünk annak, amink van; egyúttal kicsit merengjünk is el.

Némi túlzással a szombaton véget ért dél-tiroli férfi divízió I/A hoki-világbajnokságra is így készültek a román fővárosban: túl azon, hogy a frissen létrehozott TVR Sport sportcsatorna nem tartotta fontosnak a román/székely nemzeti válogatott („Tricolorii”) meccseit közvetíteni, a bukaresti sportsajtóban már annak sem volt különösebben hírértéke, hogy Románia legyőzte a gyűlölt Magyarországot .

Bukarestben egy ideje valahogy úgy vannak a jégkoronggal, mint az amerikaiak a „klasszikus”, európai labdarúgással: az észak-amerikaiak egy része szerint az olyan sportágra nem nagyon érdemes időt szentelni, amelyen az a „csúfság” is megeshet, hogy egy találkozó akár még gól nélküli döntetlennel is zárulhat. Vagyis nincs benne elég izgalom és feszültség ahhoz, hogy eladható legyen.

Ráadásul úgy érkezik ilyen horribilis összeg Sepsiszentgyörgyre, hogy még azt sem lehet mondani, hogy „az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának köszönhetően” történt mindez.

korábban írtuk Jóváhagyták a sepsiszentgyörgyi jégpálya munkálatainak megkezdését A kormány keddi döntése értelmében zöld utat kapott a munkálatok megkezdésére a Sepsiszentgyörgyön épülő, körülbelül 245 millió lej értékű jégpálya – jelentette be a kormányszóvivő április utolsó napján.

Sepsiszentgyörgy sport-infrastrukturális sikere ugyanakkor Csíkszereda totális kudarca, főleg annak tükrében, hogy Gyergyóremetére is vadonatúj jégpálya építését jelentették be – ráadásul magánberuházásként, ami azt sejteti, hogy látványos jövő elé tekint a gyergyói hoki is.

korábban írtuk Minden tekintetben szintet lép a Gyergyói Hoki Klub Saját fejlesztőközpontot létesít a jégkorongutánpótlás számára, U21-es csapatot indít, amely a magyar korosztályos és a romániai felnőtt bajnokságban is játszik az ősztől. Három pályát építenek, és pár éven belül az osztrák hokiligában indul a GYHK.

Ha ez a két székelyföldi beruházás megvalósul,