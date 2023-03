Csíkszeredának a téli olimpiai sportok központjává kell válnia

Benne van a sportstratégiában



Novák Eduárd sportminiszter megkeresésünkre további részletekkel szolgált terveikről. Mint tájékoztatott, az Országos Sportstratégiában azt fogalmazták meg, hogy a csíki régióban a három olimpiai sportágon kívül, amely a jégkorong, a műkorcsolya, illetve a rövidpályás gyorskorcsolya, a többi téli sport számára (biatlon, sífutás, lesiklás, snowboard) is fejlesztik az infrastruktúrát.



Országszinten három olimpiai központ létrehozását tervezik, ezek között van Csíkszereda is mint téli olimpiai központ. „Ez az jelenti, hogy a környékbeli helységekből itt fognak edzeni. Mivel a környéken az egyedüli ilyen típusú infrastruktúra lesz a fedett gyorskorcsolyapálya, helyet fog adni több klub edzéseinek. A megfelelő adminisztrációnak köszönhetően nyereséges lehet, az energiaárak 80 százalékát is képes lesz lefedni” – magyarázta. Hozzátette, a műjégpálya fenntartásához a minisztérium is támogatást nyújt, partnerségben a helyi önkormányzattal.