A város jobb gazdája lenne a műjégpályának

Ha így is, úgy is kormánytámogatásra van szükség az igencsak lerobbant állapotú csíkszeredai sportkomplexum felújítására, ráadásul a sportminiszter mellett a fejlesztési miniszter és a miniszterelnök-helyettes is RMDSZ-es (Novák Károly Eduárd, Cseke Attila és Kelemen Hunor), akkor miért kell átvegye a város? Vagyis ezt az óriási terhet miért akarja magára vállalni a csíkszeredai önkormányzat?