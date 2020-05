A marosvásárhelyi kamaszlány nyerte el Sarolt szerepét

A hétvégén lezárult az István, a király iskolába megy című online tehetségkutató, amelynek egyik nyertese a marosvásárhelyi Imre Johanna lett, aki Sarolt szerepét fogja játszani a közös produkcióban, bármikor is szervezik meg azt. A Saroltként „erélyes” tekintetű kamaszlány már nagyon várja, hogy elkezdődjenek a próbafolyamatok, bár erre még várnia kell egy ideig a járványügyi helyzetre való tekintettel.

Imre Johanna alakíthatja István király édesanyját, Saroltot. Még nem tudni, hogy mikor lesz az István király iskolába megy tehetségkutató verseny előadása • Fotó: Haáz Vince

Erdélyből a legtöbb kisfiú Koppány szerepére, míg Magyarországról a legtöbben István szerepére jelentkeztek az István, a király iskolába megy című tehetségkutatóban. Pár hónapig tartott az online szavazás, de szakmai zsűrije is volt a versenynek, Sebestyén Aba, marosvásárhelyi színész, rendező is köztük volt. Az online zajló verseny drukkereinek szavazatai mellett ezért a szakmai zsűri véleménye is befolyásolta a végeredményt.

A marosvásárhelyi Imre Johanna nyerte meg Sarolt szerepét, aki a közönségtől 9-es pontszámot, a zsűritől 8,2-őt kapott, és ebből lett az átlagpontszáma 8,6

– mesélte a Székelyhonnak a nyertes kamaszlány.

„Most, hogy megvan a szereposztás, várjuk a következő utasítást, mert nem tudunk még semmit azon kívül, hogy valamikor, valahol elő fogjuk adni a darabot, azt sem tudjuk, hogy hányszor, de az előadás(ok) előtt vár ránk a próbafolyamat. Még erről se tudunk semmit.

Minket, a nyertes szólistákat elvisznek Párizsba, ahol megnézhetjük Versailles-ban a trianoni békeszerződés helyszínét, emellett Disneylandben is eltölthetünk egy napot. De még a kirándulásról sem tudunk semmit. Nem tudom, hogy a járvány miatt mennyit tolódik a próbafolyamat és az előadások, de remélem, nem sokat. Már nagyon várom!”

– osztotta meg velünk Imre Johanna, a marosvásárhelyi művészeti középiskola tizennégy éves diákja. Sosem járt külön énektanárhoz, nincs képzett hangja, de kiskorától kezdve nagyon sokszor látta az István, a király című rockoperát, és nagy hatással van rá nagynénje, Éder Enikő színésznő is, aki éppen Saroltot alakította a Magyar Televízió A társulat című műsorában.

A csoportos jelenetek versenyének egyik győztese a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola diákjai lettek, akik az Esztergom című jelenettel nyertek.

Valamennyien, akik a döntőbe kerültek, szerepelni fognak az előadásban, amelynek időpontját még nem tudják a szervezők, de azt ígérik, ahogy az eddigiek, az előadás megszületése is nagyszerű kihívás és remek élmény lesz.